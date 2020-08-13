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RT на русском
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Задержанных на протестах в Минске начали выпускать из изолятора

Сотрудники изолятора временного содержания, расположенного на улице Окрестина в Минске начали выпускать задержанных в ходе проходивших в Минске акций протеста.В источнике
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Коммерсантъ

В Минске отпускают задержанных на акциях протеста

Коммерсантъ18:03
RT на русском

Задержанных на протестах в Минске начали выпускать из изолятора

RT на русском19:58
ТАСС

В Минске начали выпускать из изолятора задержанных во время акций протеста

ТАСС19:36
РБК

В Минске начали отпускать задержанных из СИЗО

РБК18:04
Эхо Москвы

С вечера четверга из ИВС на улице Окрестина в Минске выпускают задержанных на акциях протеста

Эхо Москвы22:05
РИА Новости

Всех задержанных на протестах в Минске отпустят на свободу к утру

РИА Новости18:33
Piter.tv

Из ИВС Окрестина в Белоруссии доносятся громкие крики задержанных протестующих

Piter.tvвчера в 06:15

Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.
RT на русском21:58
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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Премьер-министр начал визит на Дальний Восток

Премьер-министр начал визит на Дальний Восток Премьер-министр Михаил Мишустин начал свою рабочую поездку на Дальний Восток, которая продлится почти неделю, с Чукотки: прибыв в Анадырь, он ознакомился с некоторыми из проблем этого региона.
Коммерсантъвчера в 14:25
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Премьеру «Довода» в России перенесли на 3 сентября

Новая дата выхода фильма "Довод", режиссером которого выступил Кристофер Нолан, привнесла в эту череду досадных переносов приятную для поклонников творца неожиданность — на этот раз дату релиза сдвинули на неделю раньше, 3 сентября.
NewInform12 августа в 06:15
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