Происшествия
RT на русскомЗадержанных на протестах в Минске начали выпускать из изолятора
Сотрудники изолятора временного содержания, расположенного на улице Окрестина в Минске начали выпускать задержанных в ходе проходивших в Минске акций протеста.
Читать в источнике
Оценить196
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7380 источников, обновлено в 00:12, Ашберн
Происшествия
У Ефремова мог развиться стеноз сосудов на фоне алкоголизма
Причиной госпитализации актера Михаила Ефремова из Пресненского суда стал стеноз сосудов, развившийся, предположительно, на фоне злоупотребления алкоголем.
ТАСС вчера в 10:57
Политика
Более 1000 ученых подписали петицию против насилия в Белоруссии
По данным журналистов, авторами письма стали ученые Национальной академии, а большинство подписей принадлежат именно им. В документе, который приводит Onliner, ученые жалуются не только на "беспрецедентные по масштабу и жестокости" действия милиции, но также на массовые фальсификации, которые имели место во время президентских выборов 9 августа.
РБК вчера в 21:46
Происшествия
Тела людей с пропавшей в Хабаровском крае яхты нашли в Приморье
На побережье в Приморском крае обнаружили тела двух человек, которые путешествовали на частной парусной яхте "Барыня", пропавшей в Советско-Гаванском районе Хабаровского края.
Российская газета вчера в 22:44
Политика
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новости вчера в 16:33
Политика
Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опубликовал предисловие своей книги и пообещал рассказать, как американский лидер якобы занимался обманом на президентских выборах при помощи России.
РИА Новости вчера в 21:10
Политика
Пушков прокомментировал призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуша-Вольского ввести санкции против России за события в Белоруссии.
Lenta.ru вчера в 23:58
Общество
Военные в Белоруссии встали на сторону протестующих
На одном ролике в «Инстаграм» Евгений Новицкий из города Логойск показывает, как его брат выбрасывает форму с нашивкой «спецназ», а Артем Белинович, отправил в мусорный контейнер военный берет.
МедиаКорСеть вчера в 08:41
Футбол
«Лейпциг» обыграл «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Российская газета вчера в 17:30
Футбол
Главного тренера «Рубина» Слуцкого отстранили на два матча
Главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин" Леонида Слуцкого дисквалифицировали на два матча за оскорбление судей в перерыве матча 1-го тура "Тинькофф – Российской премьер-лиги" с "Локомотивом" (0:2).
Известия вчера в 20:00
Общество
ПФР напомнил о дополнительных выплатах для россиян старше 80 лет
С 1 января 2020 года фиксированная выплата составляет 5 686 рублей. Повышенная пенсия достигает 11 372 рубля.
RuNews24.ru 12 августа в 11:35
Шоу-бизнес
66-летняя Любовь Успенская снова стала мамой
Своей радостью знаменитость поделилась в Сети. В четверг, 13 августа, 66-летняя Любовь Успенская снова стала мамой, пишет News.ru.
Невские Новости вчера в 17:11
Киберспорт
Twitch анонсировала турнир по Fall Guys
CyberSport.ru 12 августа в 06:15
Политика
В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста
Рабочие МАЗа требовали убрать из города ОМОН, а также остановить насилие во время демонстраций и провести в Белоруссии честные выборы.
Известия вчера в 15:55
Авто
Водителей начали штрафовать за багажники на крыше автомобилей
Газета.Ru вчера в 09:16
Политика
Лукашенко выступит со срочным обращением к народу
Газета.Ru вчера в 16:22
Общество
В МИД решили помогать россиянам возвращаться домой за отдельную плату
В МИД России намерены пересмотреть действующее законодательство, которое гарантирует безвозмездную помощь в возвращении граждан из-за рубежа, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:50
Общество
Названы меры воздействия на работодателей для увеличения зарплат в РФ
"Одной из главных мер может стать введение минимальной почасовой оплаты труда в сфере заемного труда", — подчеркнул Песков.
Экономика сегодня вчера в 19:19
Общество
В Госдуме предлагают лишать автохулиганов прав за повторные нарушения
Штрафы за повторное мелкое хулиганство могут быть увеличены, а постоянных нарушителей могут лишать водительских прав, если для хулиганских действий они использовали автомобиль.
Life.ru вчера в 21:14
Политика
CNN узнал об отказе США от помощи России в разработке COVID-вакцины
Москва предложила Вашингтону свою помощь в разработке вакцины от COVID-19, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназваных российских чиновников.
Интерфакс вчера в 22:04
Армия и оружие
«Искандеры» ударили по складу боеприпасов в ходе учений под Оренбургом
РЕН ТВ 12 августа в 22:23
Политика
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru вчера в 10:21
Футбол
В УЕФА не планируют в будущем проводить ЛЧ в формате «Финала восьми»
В УЕФА не намерены в дальнейшем проводить Лигу чемпионов в формате «Финала восьми».
ProstoProSport вчера в 23:24
Происшествия
Ещё шесть человек умерли от коронавируса в Новосибирской области
Число умерших от коронавируса в Новосибирской области превысило 300 человек.
Atas.info вчера в 00:20
Происшествия
Погибший во время беспорядков в Минске был ранее судим
Life.ru вчера в 15:17
Политика
В Кремле не подтвердили проведение встречи Путина и Лукашенко
В Кремле опровергли информацию о запланированной встрече президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Реальное время вчера в 04:21
Шоу-бизнес
58-летняя жена Александра Малинина показала фигуру в бикини
58-летняя супруга певца показала фигуру в бикини, вызвав восторженные возгласы фанатов.
Актуальные Новости вчера в 11:55
Происшествия
Около 400 человек эвакуировали из-за задымления в санатории на Алтае
Спасатели эвакуировали 392 человека из-за задымления в подвале одного из корпусов санатория "Россия" в курортном городе Белокуриха в Алтайском крае, пострадавших нет.
ТАСС вчера в 22:45
Общество
Мишустин выделит деньги на больницу на Камчатке, которую строят 10 лет
REGNUM вчера в 21:40
Политика
Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы
Американские спецслужбы считают, что программное обеспечение, которое якобы используют хакеры из группировки Fancy Bear, представляет угрозу телекоммуникационным системам служб безопасности Соединенных Штатов и непосредственно Пентагону.
Газета.Ru вчера в 15:20