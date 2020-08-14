Происшествия

RT на русскомRT на русскомЗадержанных на протестах в Минске начали выпускать из изолятора

Сотрудники изолятора временного содержания, расположенного на улице Окрестина в Минске начали выпускать задержанных в ходе проходивших в Минске акций протеста.
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Главные новости к утру 14 августа

Коммерсантъ00:01

Всех задержанных на протестах в Минске отпустят на свободу к утру

РИА Новостивчера в 18:33

Задержанных на протестах в Минске начали выпускать из изолятора

RT на русскомвчера в 19:58

В Минске начали выпускать из изолятора задержанных во время акций протеста

ТАССвчера в 19:36

Из ИВС на Окрестина в Минске начали выпускать людей

Znak.comвчера в 18:46

В Минске начали отпускать задержанных из СИЗО

РБКвчера в 18:04

Освобожденных из изолятора в Минске увезли в больницы

Lenta.ru00:02
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Происшествия

У Ефремова мог развиться стеноз сосудов на фоне алкоголизма

Причиной госпитализации актера Михаила Ефремова из Пресненского суда стал стеноз сосудов, развившийся, предположительно, на фоне злоупотребления алкоголем.
ТАСС вчера в 10:57
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Более 1000 ученых подписали петицию против насилия в Белоруссии

По данным журналистов, авторами письма стали ученые Национальной академии, а большинство подписей принадлежат именно им. В документе, который приводит Onliner, ученые жалуются не только на "беспрецедентные по масштабу и жестокости" действия милиции, но также на массовые фальсификации, которые имели место во время президентских выборов 9 августа.
РБК вчера в 21:46
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Происшествия

Тела людей с пропавшей в Хабаровском крае яхты нашли в Приморье

На побережье в Приморском крае обнаружили тела двух человек, которые путешествовали на частной парусной яхте "Барыня", пропавшей в Советско-Гаванском районе Хабаровского края.
Российская газета вчера в 22:44
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Политика

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новости вчера в 16:33
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Политика

Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опубликовал предисловие своей книги и пообещал рассказать, как американский лидер якобы занимался обманом на президентских выборах при помощи России.
РИА Новости вчера в 21:10
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Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста

ТАСС вчера в 17:05
Политика

Пушков прокомментировал призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуша-Вольского ввести санкции против России за события в Белоруссии.
Lenta.ru вчера в 23:58
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Общество

Военные в Белоруссии встали на сторону протестующих

На одном ролике в «Инстаграм» Евгений Новицкий из города Логойск показывает, как его брат выбрасывает форму с нашивкой «спецназ», а Артем Белинович, отправил в мусорный контейнер военный берет.
МедиаКорСеть вчера в 08:41
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Футбол

«Лейпциг» обыграл «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Российская газета вчера в 17:30
Футбол

Главного тренера «Рубина» Слуцкого отстранили на два матча

Главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин" Леонида Слуцкого дисквалифицировали на два матча за оскорбление судей в перерыве матча 1-го тура "Тинькофф – Российской премьер-лиги" с "Локомотивом" (0:2).
Известия вчера в 20:00
Общество

ПФР напомнил о дополнительных выплатах для россиян старше 80 лет

С 1 января 2020 года фиксированная выплата составляет 5 686 рублей. Повышенная пенсия достигает 11 372 рубля.
RuNews24.ru 12 августа в 11:35
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Шоу-бизнес

66-летняя Любовь Успенская снова стала мамой

Своей радостью знаменитость поделилась в Сети. В четверг, 13 августа, 66-летняя Любовь Успенская снова стала мамой, пишет News.ru.
Невские Новости вчера в 17:11
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Twitch анонсировала турнир по Fall Guys

CyberSport.ru 12 августа в 06:15
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В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста

Рабочие МАЗа требовали убрать из города ОМОН, а также остановить насилие во время демонстраций и провести в Белоруссии честные выборы.
Известия вчера в 15:55
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Авто

Водителей начали штрафовать за багажники на крыше автомобилей

Газета.Ru вчера в 09:16
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Лукашенко выступит со срочным обращением к народу

Газета.Ru вчера в 16:22
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Общество

В МИД решили помогать россиянам возвращаться домой за отдельную плату

В МИД России намерены пересмотреть действующее законодательство, которое гарантирует безвозмездную помощь в возвращении граждан из-за рубежа, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:50
Общество

Названы меры воздействия на работодателей для увеличения зарплат в РФ

"Одной из главных мер может стать введение минимальной почасовой оплаты труда в сфере заемного труда", — подчеркнул Песков.
Экономика сегодня вчера в 19:19
Общество

В Госдуме предлагают лишать автохулиганов прав за повторные нарушения

Штрафы за повторное мелкое хулиганство могут быть увеличены, а постоянных нарушителей могут лишать водительских прав, если для хулиганских действий они использовали автомобиль.
Life.ru вчера в 21:14
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Политика

CNN узнал об отказе США от помощи России в разработке COVID-вакцины

Москва предложила Вашингтону свою помощь в разработке вакцины от COVID-19, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназваных российских чиновников.
Интерфакс вчера в 22:04
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«Искандеры» ударили по складу боеприпасов в ходе учений под Оренбургом

РЕН ТВ 12 августа в 22:23
Политика

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru вчера в 10:21
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Футбол

В УЕФА не планируют в будущем проводить ЛЧ в формате «Финала восьми»

В УЕФА не намерены в дальнейшем проводить Лигу чемпионов в формате «Финала восьми».
ProstoProSport вчера в 23:24
Происшествия

Ещё шесть человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

Число умерших от коронавируса в Новосибирской области превысило 300 человек.
Atas.info вчера в 00:20
Происшествия

Погибший во время беспорядков в Минске был ранее судим

Life.ru вчера в 15:17
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Политика

В Кремле не подтвердили проведение встречи Путина и Лукашенко

В Кремле опровергли информацию о запланированной встрече президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Реальное время вчера в 04:21
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Шоу-бизнес

58-летняя жена Александра Малинина показала фигуру в бикини

58-летняя супруга певца показала фигуру в бикини, вызвав восторженные возгласы фанатов.
Актуальные Новости вчера в 11:55
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Происшествия

Около 400 человек эвакуировали из-за задымления в санатории на Алтае

Спасатели эвакуировали 392 человека из-за задымления в подвале одного из корпусов санатория "Россия" в курортном городе Белокуриха в Алтайском крае, пострадавших нет.
ТАСС вчера в 22:45
Общество

Мишустин выделит деньги на больницу на Камчатке, которую строят 10 лет

REGNUM вчера в 21:40
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Политика

Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Американские спецслужбы считают, что программное обеспечение, которое якобы используют хакеры из группировки Fancy Bear, представляет угрозу телекоммуникационным системам служб безопасности Соединенных Штатов и непосредственно Пентагону.
Газета.Ru вчера в 15:20
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