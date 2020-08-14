Сотрудники изолятора временного содержания, расположенного на улице Окрестина в Минске начали выпускать задержанных в ходе проходивших в Минске акций протеста.

Задержанных на протестах в Минске начали выпускать из изолятора

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