Задержанных во время беспорядков в Минске начали выпускать из ИВС
Смотрите также
В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными
Польский депутат ЕП призвал применить санкции к РФ из-за Белоруссии
Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией
Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»
Сбербанк отменил услугу бесплатных уведомлений о переводах
США допускают возможность введения санкций в отношении Белоруссии
В РФ запретили размещать магазины бытовой химии и мебели в жилых домах
Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста
CNN узнал об отказе США от помощи России в разработке COVID-вакцины
МИД РФ предложил сделать платной эвакуацию россиян из-за рубежа
«Чертаново» одержал победу в ФНЛ благодаря голу 15-летнего Пиняева
Лукашенко выступит со срочным обращением к народу
Мурашко анонсировал публикацию исследований вакцины от коронавируса
Премьер-министр Чехии призвал к повторным выборам в Белоруссии
Четырехлетняя девочка погибла в Крыму после наезда пьяного водителя
В Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39
Военные в Белоруссии встали на сторону протестующих
Число невыездных россиян возросло на 10%
«DatViet»: Белоруссия продала свои ЗРК С-300 в США через Румынию
Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии
Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей на протестах
В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными
В Минске начали отпускать задержанных из СИЗО
В Белоруссии начали выпускать задержанных во время акций протеста
Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными
Сбербанк отменил услугу бесплатных уведомлений о переводах
МИД РФ предложил сделать платной эвакуацию россиян из-за рубежа
Коронавирусную инфекцию предложили лечить радиацией
Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко
Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии
Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС
Лукашенко выступит со срочным обращением к народу
Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы
Палестина отозвала своего посла из ОАЭ на фоне соглашения с Израилем
В Польше оценили российский истребитель Су-30СМ
Жители Минска, задержанные во время массовых беспорядков после президентских выборов, начали выходить из ИВС. В ночь на пятницу, 14 августа, изолятор покинули две небольших группы. Рядом с ИВС находятся несколько сотен человек.В источнике
Подробнее о событии