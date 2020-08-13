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Народные новости
Народные новости

Задержанных во время беспорядков в Минске начали выпускать из ИВС

Жители Минска, задержанные во время массовых беспорядков после президентских выборов, начали выходить из ИВС. В ночь на пятницу, 14 августа, изолятор покинули две небольших группы. Рядом с ИВС находятся несколько сотен человек.В источнике
Подробнее о событии
Эхо Москвы

В Белоруссии начали выпускать из изоляторов задержанных на акциях протеста

Эхо Москвы02:03
RT на русском

Задержанных на протестах в Минске начали выпускать из изолятора

RT на русском19:58
РИА Новости

Всех задержанных на протестах в Минске выпустят из изолятора к утру

РИА Новости18:33
Znak.com

Из ИВС на Окрестина в Минске начали выпускать людей

Znak.com18:46
URA.Ru

В Минске отпускают задержанных на протестах. Они жалуются на побои в СИЗО

URA.Ru18:45
ТАСС

В Минске начали выпускать из изолятора задержанных во время акций протеста

ТАСС19:36
Lenta.ru

Назван срок освобождения всех находящихся в минском изоляторе

Lenta.ru18:31

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

На фоне инициированного Россией пересмотра налоговых соглашений с рядом иностранных государств многие компании задумались о переходе в российскую юрисдикцию, что может привести к их делистингу с иностранных бирж, сообщила на ежегодном семинаре Московской биржи ее управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами Анна Василенко.
РБК23:02
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Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Вести.Ru03:03
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