Задержанных во время беспорядков в Минске начали выпускать из ИВС

Жители Минска, задержанные во время массовых беспорядков после президентских выборов, начали выходить из ИВС. В ночь на пятницу, 14 августа, изолятор покинули две небольших группы. Рядом с ИВС находятся несколько сотен человек.