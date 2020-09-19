Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Задержанных на женском марше в Минске начали отпускать из РУВД

Задержанных в ходе женской акции «Блестящий марш» в Минске начали отпускать из отделов милиции. По данным правозащитного центра «Весна», на акции задержали более 300 человек. Их доставляли в Октябрьский, Фрунзенский, Ленинский, Московский и Партизанский РОВД Минска.В источнике
Подробнее о событии
Известия

В Минске задержали 73-летнюю активистку Нину Багинскую

Известия20:29
Фонтанка.Ру

«Женщин бьют трусы!» На женском марше в Минске начались массовые задержания

Фонтанка.Рувчера в 10:00
РБК

Правозащитники сообщили о более чем 300 задержанных на протестах в Минске

РБКвчера в 14:12
RT на русском

В Минске на акции протеста прошли задержания

RT на русскомвчера в 11:05
ТАСС

Задержанных на минском марше оппозиции начали отпускать

ТАССвчера в 13:15
Коммерсантъ

Задержанных на женском марше в Минске начали отпускать из РУВД

Коммерсантъвчера в 16:58
РИА Новости

В Минске задержали участников акции протеста

РИА Новостивчера в 11:19
КП - Беларусь

В Минске на женском марше задержали Нину Багинскую

КП - Беларусьвчера в 11:56

Судьи засчитали гол Дзюбы в матче с «Уралом» после трёх минут просмотров на предмет офсайда

Судьи засчитали мяч нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота екатеринбургского «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) после длительного просмотра видеоповтора.
Судьи засчитали гол Дзюбы в матче с «Уралом» после трёх минут просмотров на предмет офсайда
RT на русскомвчера в 11:09
1

«Реал» объявил об уходе Гарета Бейла в «Тоттенхэм» на правах аренды

Валлийский футболист Гарет Бейл вернулся в лондонский "Тоттенхэм Хотспур" из мадридского "Реала", перейдя в английскую команду на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Испании.
РИА Новостивчера в 13:20