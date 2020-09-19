Задержанных в ходе женской акции «Блестящий марш» в Минске начали отпускать из отделов милиции. По данным правозащитного центра «Весна», на акции задержали более 300 человек. Их доставляли в Октябрьский, Фрунзенский, Ленинский, Московский и Партизанский РОВД Минска.