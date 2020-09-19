Задержанных на женском марше в Минске начали отпускать из РУВД
Смотрите также
Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle
Путин назвал США виновными в создании Россией гиперзвукового оружия
Швед Дюплантис побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом
В Минске начался женский «блестящий марш» против Лукашенко
Посольство РФ требует от США объяснений по репортажу NBC о Крыме
В российских регионах выпал первый снег
В Минске начался женский «блестящий марш» против Лукашенко
Задержанных на женском марше в Минске начали отпускать из РУВД
National Interest оценил шансы США против российского «Авангарда»
Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle
Российские Ту-160 установили мировой рекорд по дальности полета
Задержанных в ходе женской акции «Блестящий марш» в Минске начали отпускать из отделов милиции. По данным правозащитного центра «Весна», на акции задержали более 300 человек. Их доставляли в Октябрьский, Фрунзенский, Ленинский, Московский и Партизанский РОВД Минска.В источнике
Подробнее о событии