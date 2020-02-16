Происшествия
РИА НовостиЗадержанных украинских браконьеров арестовали на десять суток
Задержанные у берегов Крыма украинские браконьеры арестованы на десять суток, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "Назначен административный арест на десять суток", - говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Ранее факт браконьерства признал капитан задержанного судна. Сотрудники погрануправления ФСБ России по республике Крым 15 февраля сообщили о задержании маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря.Интерфакс05:32
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