Ранее факт браконьерства признал капитан задержанного судна. Сотрудники погрануправления ФСБ России по республике Крым 15 февраля сообщили о задержании маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря.

с чего всё началось

Задержанные у берегов Крыма украинские браконьеры арестованы на десять суток, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "Назначен административный арест на десять суток", - говорится в сообщении.

Задержанных украинских браконьеров арестовали на десять суток

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