Общество
РИА НовостиЗадержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов. Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан.
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Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
NYT: Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok
Американская корпорация Microsoft может приобрести у китайской компании ByteDance долю в разработанной последней социальной сети TikTok.
ТАСС 15:30
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия вчера в 14:00
Происшествия
Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне
Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в пятницу, 31 июля, в решении суда.
Известия 15:34
Политика
Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
Технологии
Nvidia может купить разработчика ARM-чипов за $32 миллиарда
SoftBank купила Arm Holdings в 2016 году за $31 миллиард. Эта фирма проектирует процессорные ядра, но сами чипы не выпускает.
Вести.Ru 14:11
Происшествия
Шесть человек пострадали при пожаре на заправке в Краснодарском крае
RT на русском 17:27
Наука
Палеонтологи доказали, что у всех динозавров был один общий предок
Ученые из США, Аргентины и Бразилии представили новые подтверждения классической теории эволюции динозавров, согласно которой у древних ящеров был один общий предок.
Planet Today 03:55
Происшествия
Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области
Пятерых членов ячейки "Таблиги Джамаат"*, задержанных в Волгоградской области, суд арестовал до 28 сентября, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
РИА Новости 09:31
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
Происшествия
Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение
Муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях.
RT на русском 16:33
Кино
Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер
Москва 24 14:12
Политика
Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса
На границе России и Белоруссии ужесточен контроль за всеми, кто пересекает границу с обе стороны.
Городовой 13:32
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Комиссия по повторному расследованию крушения в 2010 г. самолета президента Польши Леха Качиньского заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.
Ведомости 12:53
Армия и оружие
Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем
После обнаружения воздушной цели над нейтральными водами Черного моря в небо был поднят дежурный по противовоздушной обороне истребитель Су-27 Южного военного округа.
Российская газета 12:56
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта не признала вину в его убийстве
Марина Кохал, супруга рэпера Энди Картрайта, не признала вину в его убийстве. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.
Вести.Ru 17:51
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
В России начались испытания глубоководного аппарата "Посейдон", получившего с подачи некоторых СМИ название «уничтожитель американских городов».
Вечерний курьер 29 июля в 07:58
Фигурное катание
Плющенко назвал ужасом поставленные у Тутберидзе программы Косторной
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал ужасом новые программы Алены Косторной, поставленные ей в группе Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 16:38
Футбол
Юран покинет пост главного тренера футбольного клуба «Химки»
Юран был назначен на пост главного тренера подмосковного клуба в январе 2020 года. Он сменил на этой должности Андрея Талалаева.
Известия 13:28
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс вчера в 05:47
Шоу-бизнес
Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° 17:31
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 28 июля в 09:26
Путешествия
Россия возобновила международное авиасообщение
В России в субботу, 1 августа, возобновляется международное авиасообщение, прерванное несколько месяцев назад из-за принятых в связи с пандемией коронавируса ограничительных мер.
Lenta.ru 17:01
Автоспорт
Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании
Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида команды Racing Point на четвёртом этапе «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
RT на русском 06:26
Происшествия
В США по подозрению в хакерской атаке на Twitter задержан подросток
17-летний Грэхам Кларк задержан в городе Тампа в штате Флорида, сообщил телеканал WFLA со ссылкой на правоохранительные органы.
Коммерсантъ 17:10
Кино
Режиссер «Сумерек» высказалась о продолжении съемок саги
Новость о новом творении автора знаменитой саги тут же подстегнула поклонников истории о вампирах и любви, которые теперь интересуются, не стоит ли ожидать продолжения экранизации истории.
Актуальные Новости 08:45
Политика
Задержание более 30 россиян в Белоруссии назвали планом Лукашенко
Инсинуациями назвали в Кремле утверждения, что из нашей страны в Белоруссию могли кого-то направить для дестабилизации обстановки.
ТВ Центр вчера в 07:36