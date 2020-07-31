Общество

РИА НовостиРИА НовостиЗадержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов. Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан.
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В Белоруссии заявили, что задержанные россияне не собирались лететь из Минска в Стамбул

ТАСС14:31

СК Белоруссии: У задержанных россиян была группа в WhatsApp «для управления личным составом». Некоторые вообще не знали, куда летят

Фонтанка.Ру16:35

Стало известно о допросе задержанных в Белоруссии «российских боевиков»

Lenta.ru14:41

В Минске сочли билеты задержанных россиян в Стамбул подготовленным алиби

РБК14:40

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

РИА Новости15:36

В Белоруссии допросили задержанных россиян

RT на русском14:26

СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты

Газета.Ru14:35
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Общество

Актеры «Современника» прокомментировали уход Гармаша из театра

РИА Новости 15:28
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
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Общество

NYT: Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok

Американская корпорация Microsoft может приобрести у китайской компании ByteDance долю в разработанной последней социальной сети TikTok.
ТАСС 15:30
Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия вчера в 14:00
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Происшествия

Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в пятницу, 31 июля, в решении суда.
Известия 15:34
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Политика

Кравчук выступил против особого статуса Донбасса

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
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Технологии

Nvidia может купить разработчика ARM-чипов за $32 миллиарда

SoftBank купила Arm Holdings в 2016 году за $31 миллиард. Эта фирма проектирует процессорные ядра, но сами чипы не выпускает.
Вести.Ru 14:11
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Происшествия

Шесть человек пострадали при пожаре на заправке в Краснодарском крае

RT на русском 17:27
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Наука

Палеонтологи доказали, что у всех динозавров был один общий предок

Ученые из США, Аргентины и Бразилии представили новые подтверждения классической теории эволюции динозавров, согласно которой у древних ящеров был один общий предок.
Planet Today 03:55
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Происшествия

Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области

Пятерых членов ячейки "Таблиги Джамаат"*, задержанных в Волгоградской области, суд арестовал до 28 сентября, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
РИА Новости 09:31
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Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Lenta.ru вчера в 05:53
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Происшествия

Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение

Муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях.
RT на русском 16:33
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Кино

Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер

Москва 24 14:12
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Политика

Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса

На границе России и Белоруссии ужесточен контроль за всеми, кто пересекает границу с обе стороны.
Городовой 13:32
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Общество

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Комиссия по повторному расследованию крушения в 2010 г. самолета президента Польши Леха Качиньского заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.
Ведомости 12:53
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Армия и оружие

Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем

После обнаружения воздушной цели над нейтральными водами Черного моря в небо был поднят дежурный по противовоздушной обороне истребитель Су-27 Южного военного округа.
Российская газета 12:56
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Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта не признала вину в его убийстве

Марина Кохал, супруга рэпера Энди Картрайта, не признала вину в его убийстве. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.
Вести.Ru 17:51
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Армия и оружие

Россия начала испытания оружия Судного дня

В России начались испытания глубоководного аппарата "Посейдон", получившего с подачи некоторых СМИ название «уничтожитель американских городов».
Вечерний курьер 29 июля в 07:58
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Фигурное катание

Плющенко назвал ужасом поставленные у Тутберидзе программы Косторной

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал ужасом новые программы Алены Косторной, поставленные ей в группе Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 16:38
Футбол

Юран покинет пост главного тренера футбольного клуба «Химки»

Юран был назначен на пост главного тренера подмосковного клуба в январе 2020 года. Он сменил на этой должности Андрея Талалаева.
Известия 13:28
Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс вчера в 05:47
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Шоу-бизнес

Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным

Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° 17:31
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Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 28 июля в 09:26
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Происшествия

На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

ТАСС 10:06
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM 17:10
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Путешествия

Россия возобновила международное авиасообщение

В России в субботу, 1 августа, возобновляется международное авиасообщение, прерванное несколько месяцев назад из-за принятых в связи с пандемией коронавируса ограничительных мер.
Lenta.ru 17:01
Автоспорт

Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида команды Racing Point на четвёртом этапе «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
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Происшествия

В США по подозрению в хакерской атаке на Twitter задержан подросток

17-летний Грэхам Кларк задержан в городе Тампа в штате Флорида, сообщил телеканал WFLA со ссылкой на правоохранительные органы.
Коммерсантъ 17:10
Кино

Режиссер «Сумерек» высказалась о продолжении съемок саги

Новость о новом творении автора знаменитой саги тут же подстегнула поклонников истории о вампирах и любви, которые теперь интересуются, не стоит ли ожидать продолжения экранизации истории.
Актуальные Новости 08:45
Политика

Задержание более 30 россиян в Белоруссии назвали планом Лукашенко

Инсинуациями назвали в Кремле утверждения, что из нашей страны в Белоруссию могли кого-то направить для дестабилизации обстановки.
ТВ Центр вчера в 07:36
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