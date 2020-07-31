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РИА Новости
РИА Новости

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов. Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан.В источнике
С чего всё началось
Представляется сомнительным, что в одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов, — сказал
 он в эфире телеканала ОНТ.
News.ru15:28
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Коммерсантъ

СК Белоруссии: задержанные россияне не собирались покидать страну и лететь в Стамбул

Коммерсантъ15:47
RT на русском

В Белоруссии допросили задержанных россиян

RT на русском14:26
Lenta.ru

Стало известно о допросе задержанных в Белоруссии «российских боевиков»

Lenta.ru14:41
РБК

В Минске сочли билеты задержанных россиян в Стамбул подготовленным алиби

РБК14:40
ТАСС

В Белоруссии заявили, что задержанные россияне не собирались лететь из Минска в Стамбул

ТАСС14:31
РИА Новости

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

РИА Новости15:36
Газета.Ru

СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты

Газета.Ru14:35
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Суд США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне

«Смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменён, дело передано в (нижестоящий) окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора», — говорится в решении.
RT на русском15:27
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«Чернобыль» получил премию BAFTA как лучший мини-сериал

Американский телесериал «Чернобыль», созданный телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky, выиграл премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в номинации «Лучший мини-сериал», сообщается в Twitter BAFTA.
РБК15:55
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Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области

Пятерых членов ячейки "Таблиги Джамаат"*, задержанных в Волгоградской области, суд арестовал до 28 сентября, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
РИА Новости09:31
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Дегтярев ответил на расследование Навального

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей.
Интерфакс09:11
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