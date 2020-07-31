Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
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Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов. Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан.В источнике
С чего всё началось
Представляется сомнительным, что в одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов, — сказал
он в эфире телеканала ОНТ.
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