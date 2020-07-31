Политика
Моя Москва.онлайнЗадержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ. По словам руководителя следственной группы Александра Агафонова, их показания непоследовательны и различаются.
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Вопрос снятия Тихановской с белорусских выборов связали с задержанием россиян
Московский Комсомолец09:24
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 10:24
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Космос
Странное облако заметили астрономы над марсианским вулканом
Актуальные Новости 29 июля в 11:33
Происшествия
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД
Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
Шоу-бизнес
Младший сын Валерии раскрыл детали предстоящей свадьбы
Младший сын Валерии Арсений Шульгин вскоре женится. Наследнику певицы всего 21 год, но он уверен, что уже нашел свою любовь и готов к браку.
ФАН 05:45
Фигурное катание
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
Коммерсантъ вчера в 12:24
Шоу-бизнес
Александра Черно родила сына весом 3640 г и ростом 55 см
Александра Черно из проекта «Дом-2» родила сына. Рост мальчика составил 55 см, а вес – 3,64 кг.
Актуальные Новости 30 июля в 08:28
Шоу-бизнес
Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам
Клип известной исполнительницы Светланы Лободы на песню Boom Boom ставит рекорды по дизлайкам.
Территория новостей 07:14
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
Футбол
Газизов высказался о трансферной кампании «Спартака»
Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о трансферной кампании красно-белых.
RT на русском 30 июля в 15:28
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
RT на русском 08:01
Игры
NVIDIA начала раздачу Rainbow Six Siege владельцам мощных видеокарт
Компания NVIDIA запустила акцию Frames Win Games, в рамках которой пользователи могут получить бесплатную копию шутера Rainbow Six Siege в издании Gold Edition.
CyberSport.ru 04:45
Шоу-бизнес
Манукян ответил на вопрос о расставании с Бузовой
Давид Манукян рассказал, продолжаются ли его отношения с Ольгой Бузовой.
Аргументы недели вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда вчера в 09:23
Экономика
Мишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей
Речь идет о 5 500 рублей на каждого ребенка в зависимости от региона проживания. Минфин проследит за распределением средств между регионами.
Evo-rus.com 01:14
Политика
В сети утверждают, что Александр Лукашенко перенёс инфаркт
Александр Лукашенко Kremlin.ru Утверждается, что Лукашенко перенес инфаркт несколько дней назад.
REGNUM 08:11
Гаджеты
Apple перенесла сроки выхода нового iPhone
Компания Apple официально объявила о том, что выпуск новых iPhone будет перенесен.
ToDay News Ufa вчера в 03:06
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Футбол
Министр спорта Подмосковья назвал письмо игроков «Химок» манипуляцией
Министр спорта Московской области Роман Терюшков осудил футболистов «Химок» за открытое письмо губернатору в защиту уволенного главного тренера Сергея Юрана.
РБК спорт 09:19
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных российских граждан
31 июля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским СМИ сообщил, что МИД получил списки россиян.
МонаВиста вчера в 06:20
Политика
Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
Оснований для задержания и заключения под стражу россиян у белорусских властей нет, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Коммерсантъ 09:26
Происшествия
Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка
Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей вчера в 09:02
Экономика
Мишустин утвердил проект строительства морского порта в Калмыкии
Согласно документу, в схему включено строительство морского порта Лагань в Калмыкии мощностью 12,5 млн тонн в год.
Интерфакс вчера в 08:55