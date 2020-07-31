Политика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнЗадержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ. По словам руководителя следственной группы Александра Агафонова, их показания непоследовательны и различаются.
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В Минске сочли билеты задержанных россиян в Стамбул подготовленным алиби

РБКвчера в 15:19

В СК Белоруссии утверждают, что россияне, задержанные в республике в ночь на среду не собирались лететь в Стамбул

Эхо Москвы07:04

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

РИА Новостивчера в 15:36

Вопрос снятия Тихановской с белорусских выборов связали с задержанием россиян

Московский Комсомолец09:24

В Белоруссии заявили, что задержанные россияне не собирались лететь из Минска в Стамбул

ТАССвчера в 14:31

В Белоруссии допросили задержанных россиян

RT на русскомвчера в 14:26

СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты

Газета.Ruвчера в 14:35
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Следственный комитет допросил задержанных наёмников ЧВК Вагнера

КП - Беларусь02:15
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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании «Формулы-1»

РИА Новости 10:28
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Общество

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 10:24
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Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Космос

Странное облако заметили астрономы над марсианским вулканом

Актуальные Новости 29 июля в 11:33
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В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
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Общество

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Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
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Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД

Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
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Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

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Шоу-бизнес

Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам

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Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
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Футбол

Газизов высказался о трансферной кампании «Спартака»

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о трансферной кампании красно-белых.
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Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

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NVIDIA начала раздачу Rainbow Six Siege владельцам мощных видеокарт

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Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
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Мишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей

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В сети утверждают, что Александр Лукашенко перенёс инфаркт

Александр Лукашенко Kremlin.ru Утверждается, что Лукашенко перенес инфаркт несколько дней назад.
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Apple перенесла сроки выхода нового iPhone

Компания Apple официально объявила о том, что выпуск новых iPhone будет перенесен.
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Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
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Министр спорта Подмосковья назвал письмо игроков «Химок» манипуляцией

Министр спорта Московской области Роман Терюшков осудил футболистов «Химок» за открытое письмо губернатору в защиту уволенного главного тренера Сергея Юрана.
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Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

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Появились сообщения о смерти самой тяжелой женщины России

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МонаВиста вчера в 06:20
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Политика

Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

Оснований для задержания и заключения под стражу россиян у белорусских властей нет, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
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Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
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Экономика

Мишустин утвердил проект строительства морского порта в Калмыкии

Согласно документу, в схему включено строительство морского порта Лагань в Калмыкии мощностью 12,5 млн тонн в год.
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