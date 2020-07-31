В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ. По словам руководителя следственной группы Александра Агафонова, их показания непоследовательны и различаются.

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

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