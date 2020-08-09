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Lenta.ru
Lenta.ru

Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили

Журналистов российского телеканала «Дождь» — корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского и оператора Николая Антипова — отпустили из РУВД Минска, сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко в своем Telegram-канале.В источнике
С чего всё началось
Люди, задержавшие журналистов «Дождя», были в штатском, проезжавшая мимо милиция не отреагировала на произошедшее, свидетельствует видео
 канала Nexta Live в Telegram.
Ведомостивчера в 07:38
Подробнее о событии
РБК

Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили

РБК17:24
Интерфакс

«Дождь» сообщил об освобождении троих задержанных в Минске сотрудников

Интерфаксвчера в 15:43
ТАСС

Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили

ТАССвчера в 15:36
RT на русском

В Белоруссии отпустили российских журналистов

RT на русскомвчера в 15:51
РИА Новости

Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» освободили

РИА Новостивчера в 15:46
Коммерсантъ

Задержанных в Минске журналистов «Дождя» отпустили

Коммерсантъвчера в 16:40
Дождь

Задержанных в Минске журналистов Дождя отпустили

Дождьвчера в 15:35
КП - Беларусь

В Минске задержали троих журналистов российского телеканала

КП - Беларусьвчера в 08:59

Цепкало заявил, что вернется в Минск, если протесты продолжатся

Незарегистрированный кандидат в президенты на выборах в Белоруссии Валерий Цепкало сообщил в воскресенье о своем намерении вернуться в Минск, если протесты из-за результатов голосования продлятся более одного дня.
ТАССвчера в 16:53

Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ruвчера в 03:59
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