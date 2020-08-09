Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили
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Журналистов российского телеканала «Дождь» — корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского и оператора Николая Антипова — отпустили из РУВД Минска, сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко в своем Telegram-канале.В источнике
С чего всё началось
Люди, задержавшие журналистов «Дождя», были в штатском, проезжавшая мимо милиция не отреагировала на произошедшее, свидетельствует видео
канала Nexta Live в Telegram.
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