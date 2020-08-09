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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Задержанных в Минске российских журналистов отпустили

Задержанных в Минске журналистов "Дождя" отпустили. Об этом сообщил главред телеканала Тихон Дзядко. Как сообщалось ранее, в белорусской столице были задержаны Василий Полонский, Владимир Роменский и Николай Антипов.В источнике
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Интерфакс

«Дождь» сообщил об освобождении троих задержанных в Минске сотрудников

Интерфакс15:43
Коммерсантъ

«Дождь» сообщил о задержании своих журналистов в Минске

Коммерсантъ07:12
RT на русском

В Белоруссии задержаны журналисты «Дождя»

RT на русском08:18
РИА Новости

В Минске задержали журналистов «Дождя»

РИА Новости07:59
РБК

В Минске задержали журналистов «Дождя»

РБК07:28
ТАСС

Телеканал «Дождь» сообщил о задержании своих журналистов в Минске

ТАСС07:12
Дождь

Задержанных в Минске журналистов Дождя отпустили

Дождь15:35
КП - Беларусь

В Минске задержали троих журналистов российского телеканала

КП - Беларусь08:59

Бинотто: Результат Феттеля стал следствием разворота

Учитывая позиции, которые занимали наши гонщики в конце первого круга – Шарль десятый, а Себастьян последний – мы попытались выбрать для них лучшие варианты стратегии, чтобы они заработали для команды как можно больше очков.
Бинотто: Результат Феттеля стал следствием разворота
F1news.ru15:28

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
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Продажи новых легковых авто и LCV в России в июле выросли на 7%

Сведения Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) указывают на то, что в июле текущего года реализация легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта на российском рынке увеличилась на 6,8% до 141 тыс. 924 шт.
Тарантас Ньюсвчера в 15:42
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