Задержанных в Минске российских журналистов отпустили
Смотрите также
Корреспондент и оператор RT попали под слезоточивый газ в Бейруте
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
На выборах президента Белоруссии проголосовали более 73% избирателей
В Белоруссии после закрытия участков начались протесты и столкновения
ВСУ дважды за сутки обстреляли ДНР
Профессор Лихтман предсказал победу Байдена на выборах в США
Екатерина Диденко оправдалась за отношения напоказ после смерти мужа
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
Валерий Сюткин в возрасте 62 лет стал отцом в четвертый раз
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России
В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США
Су-27 поднимался для перехвата самолета ВМС США над Черным морем
Россиянин зарубил топором мешавшего ему спать соседа
Капитан корабля Rhosus исключил случайный характер взрыва в Бейруте
Продажи новых легковых авто и LCV в России в июле выросли на 7%
Задержанных в Минске журналистов передадут посольству РФ
Белоруссия объявила о выдворении журналистов «Дождя»
Еще два российских журналиста задержаны на выборах в Минске
Милиция применила светошумовые гранаты на акции протеста в Минске
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России
В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США
Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса
Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова
Врач оценил опасность нового обнаруженного в Китае вируса SFTS
Валерий Сюткин в возрасте 62 лет стал отцом в четвертый раз
Су-27 поднимался для перехвата самолета ВМС США над Черным морем
Советник Трампа: в России почти против всех введены санкции США
Задержанных в Минске журналистов "Дождя" отпустили. Об этом сообщил главред телеканала Тихон Дзядко. Как сообщалось ранее, в белорусской столице были задержаны Василий Полонский, Владимир Роменский и Николай Антипов.В источнике
Подробнее о событии