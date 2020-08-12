Задержанные в Белоруссии россияне могут вернуться в РФ до конца недели

Источник отметил, что их вывезут из Белоруссии воздушным путем. «Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства уже в ближайшее время, возможно до конца недели», - уточнил источник.