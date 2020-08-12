Задержанные в Белоруссии россияне могут вернуться в РФ до конца недели
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Источник отметил, что их вывезут из Белоруссии воздушным путем. «Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства уже в ближайшее время, возможно до конца недели», - уточнил источник.В источнике
С чего всё началось
Источник сообщил о возможной передаче «вагнеровцев» РФ до конца недели
"РФ прилагает все усилия, чтобы добиться выдачи задержанных в Белоруссии россиян, но сроки пока назвать сложно", - сказали "Интерфаксу" в диппредставительстве РФ в Минске в среду.
Интерфаксвчера в 13:03
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Самолёт для наёмников. Задержанных в Белоруссии россиян могут отправить в РФ до конца недели
Фонтанка.Рувчера в 13:34