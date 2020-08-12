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Аргументы недели
Аргументы недели

Задержанные в Белоруссии россияне могут вернуться в РФ до конца недели

Источник отметил, что их вывезут из Белоруссии воздушным путем. «Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства уже в ближайшее время, возможно до конца недели», - уточнил источник.В источнике
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Интерфакс

Источник сообщил о возможной передаче «вагнеровцев» РФ до конца недели

"РФ прилагает все усилия, чтобы добиться выдачи задержанных в Белоруссии россиян, но сроки пока назвать сложно", - сказали "Интерфаксу" в диппредставительстве РФ в Минске в среду.
Интерфаксвчера в 13:03
Подробнее о событии
РБК

СМИ назвали срок возвращения в Россию задержанных в Белоруссии «боевиков»

РБКвчера в 14:50
Фонтанка.Ру

Самолёт для наёмников. Задержанных в Белоруссии россиян могут отправить в РФ до конца недели

Фонтанка.Рувчера в 13:34
URA.Ru

СМИ узнали, когда в Россию вернутся бойцы ЧВК «Вагнера»

URA.Ruвчера в 13:22
Московский Комсомолец

Задержанных в Белоруссии россиян задумали передать Москве

Московский Комсомолецвчера в 13:22
Царьград

Скоро отпустят: Задержанные в Минске «33 богатыря» вернутся в Россию до конца недели - источник

Царьградвчера в 13:28
Lenta.ru

Стало известно о планах передать России задержанных в Белоруссии «боевиков»

Lenta.ruвчера в 13:15
Эхо Москвы

«Интерфакс»: Белорусские власти в ближайшее время могут передать Москве задержанных перед выборами россиян

Эхо Москвывчера в 15:02
КП - Беларусь

«Будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства». До конца недели «вагнеровцев» могут передать РФ

КП - Беларусьвчера в 15:15

В МЧС заявили, что подача воды на курорты Кубани может быть ограничена

Власти Краснодарского края могут ограничить подачу воды в Новороссийске, Геленджике, Анапе и Темрюкском районе из-за низкого притока воды в бассейне реки Кубань, сообщили журналистам в среду в Главном управлении МЧС по региону.
ТАССвчера в 15:16
17

Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
16

Алиев лично поздравил Путина с регистрацией вакцины от коронавируса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с регистрацией российской вакцины от коронавирусной инфекции в телефонном разговоре, который состоялся между лидерами вечером в среду, 12 августа.
Российская газетавчера в 16:47
3

Арбитров матча «Спартака» Казарцева и Еськова вызвали на полиграф

Газзаев призвал пожизненно отстранить Казарцева и Еськова от судейства Мостовой призвал судей извиниться перед болельщиками "Спартака" Ротенберг оценил эпизоды с пенальти в скандальном матче со "Спартаком" Казарцев прокомментировал скандальное судейство в матче "Спартака" Опубликована запись переговоров судей во время матча "Спартак" – "Сочи"
Metaratings11 августа в 06:32
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Ведущие белорусских гостелеканалов подают заявления об увольнении

Минск, 12 августа 2020, 21:47 — REGNUM Известные ведущие белорусских государственных телеканалов начали подавать заявления об увольнении на фоне силового подавления акций протеста в Минске и других городах страны.
REGNUMвчера в 14:47
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Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новостивчера в 10:39
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«Чертаново» одержал победу в ФНЛ благодаря голу 15-летнего Пиняева

Гол российского футбольного вундеркинда Сергея Пиняева принес московскому «Чертаново» выездную победу над омским «Иртышом» в рамках третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 12 августа в Домодедово.
ИА Красная Веснавчера в 11:31

Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку

Париж, 12 августа 2020, 17:57 — REGNUM Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUMвчера в 10:57
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