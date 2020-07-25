Общество

РЕН ТВРЕН ТВЗадержанных в Санкт-Петербурге актеров кино отпустили из полиции

РИА Новости В Санкт-Петербурге из полиции отпустили актеров, задержанных за нахождение в полицейской форме.
Читать в источнике
Комментировать82
с чего всё началось
Ранее актер Гоша Куценко на своей странице в Instagram
 сообщил, что в пятницу в Санкт-Петербурге во время съемок фильма задержали актеров в полицейской форме, которых увезли в отделение полиции.
ТАСС11:35

Подробнее о событии

«Всё ради искусства»: Куценко получил травму на съёмках в Петербурге – видео

78.ru11:20

Актеров в форме полиции задержали накануне в Петербурге

Эхо Москвы07:03

Актеров в форме полиции задержали в Петербурге, в отдел увезли звезду «Улиц разбитых фонарей»

Мойка78вчера в 19:13

Задержанных в Петербурге актёров отпустили после экскурсии в отдел. Их подвели погоны

Фонтанка.Рувчера в 18:20

Актеров в полицейской форме задержали в день репетиции парада ВМФ

МР7.рувчера в 15:57

Гоша Куценко заявил о массовом задержании актеров в милицейской форме перед репетицией парада ко Дню ВМФ

КП - Санкт-Петербургвчера в 15:25

Съемочную группу вместе с Гошей Куценко задержала полиция на Английской набережной

Петербургский дневниквчера в 13:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 16:35, Ашберн
Общество

В Португалии создали нейтрализующую коронавирус маску

Специалисты из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус SARS-COV-2, пишет 25 июля газета La Razón.
Известия 16:24
138
Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета 09:54
170
Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
8,9K
Киберспорт

В Dota 2 вышла Immortal Treasure II

Компания Valve выпустила очередное обновление для игры Dota 2. На этот раз в игре вышла долгожданная Immortal Treasure II для владельцев Боевого пропуска.
Bookmaker-ratings.ru 02:12
Происшествия

В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки

В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
142
Футбол

ФК «Зенит» завоевал Кубок России

После победы «Зенит» стал четырехкратным обладателем Кубка России, ранее он выигрывал трофей в 1999, 2010 и 2016 годах.
BFM.ru 12:15
2
Происшествия

В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек

Пять человек погибли и пятеро госпитализированы после ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана.
ТАСС 05:02
27
Кино

Корпорация Disney из-за пандемии отложила премьеру фильма «Мулан»

Москва 24 вчера в 06:23
15
Шоу-бизнес

Давид Манукян прокомментировал слухи о расставании с Ольгой Бузовой

Gazeta.SPb 22 июля в 15:05
4
Единоборства

Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом-младшим

Майк Тайсон, 54 года, встретится с 51-летним Роем Джонсом-младшим 12 сентября. Тяжеловесы будут сражаться с негабаритными перчатками.
Newsinfo 23 июля в 17:48
1
Игры

Мы поиграли в Crash Bandicoot 4: It’s about Time. Бесит, как в 90-х

Игромания.ру вчера в 11:00
2
Общество

Свыше четырех млн туристов с начала года посетили Крым и Кубань

Курорты Краснодарского края и Республики Крым с начала 2020 года посетили более четырех миллионов туристов, сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
ТК Звезда 14:25
Общество

Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия вчера в 18:42
823
Происшествия

В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову

"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
22
Киберспорт

Глава BioWare Austin показал концепты Anthem 2.0

Основная работа над Anthem 2.0, или Anthem NEXT, ведётся под присмотром отделения BioWare Austin.
Игромания.ру 13:56
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 14:09
709
Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
Piter.tv 05:31
1,8K
Общество

Несколько женщин обвинили Шендеровича в домогательствах

Наша версия вчера в 15:05
587
Армия и оружие

Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля

В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru вчера в 17:32
200
Религия

Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
2,3K
Общество

Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:55
247
Происшествия

Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»

В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru вчера в 08:27
41
Единоборства

Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова

«Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.
Lenta.ru 09:26
1
Происшествия

Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка

"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:54
52
Футбол

Мбаппе может восстановиться к матчу с «Аталантой» в Лиге чемпионов

В первом тайме поединка с «Сент-Этьеном» (1:0) в рамках финала Кубка Франции нападающий «ПСЖ» получил серьёзную травму после столкновения с игроком соперника.
Metaratings 09:59
Происшествия

СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Курском

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Курской области.
ТАСС 14:24
Общество

В Москве за сутки скончались девять пациентов с коронавирусом

За последние сутки в столице умерли девять пациентов с положительными тестами на коронавирус и выявленной пневмонией, сообщили 25 июля в оперативном штабе.
Известия 16:25
2
Общество

Великобритания вновь ввела карантин для прибывающих из Испании

Власти Великобритании снова ввели двухнедельный карантин для прибывающих из Испании.
Газета.Ru 15:55
Шоу-бизнес

Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

28-летняя Ксения Сябитова – дочка самой известной телесвахи страны Розы Сябитовой вышла замуж за 33-летнего инженера Максима Шевченко.
Live24 23 июля в 01:30
91
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Газета.Ru вчера в 03:35
383
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гоша Куценко
Российский актёр
Российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, певец и общественный деятель. Заслуженный артист Российской Федерации. Получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Мама, не горюй», «Антикиллер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное