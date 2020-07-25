с чего всё началось

РИА Новости В Санкт-Петербурге из полиции отпустили актеров, задержанных за нахождение в полицейской форме.

Задержанных в Санкт-Петербурге актеров кино отпустили из полиции

Общество В Португалии создали нейтрализующую коронавирус маску Специалисты из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус SARS-COV-2, пишет 25 июля газета La Razón. 138

Киберспорт В Dota 2 вышла Immortal Treasure II Компания Valve выпустила очередное обновление для игры Dota 2. На этот раз в игре вышла долгожданная Immortal Treasure II для владельцев Боевого пропуска.

Происшествия В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет. 142

Футбол ФК «Зенит» завоевал Кубок России После победы «Зенит» стал четырехкратным обладателем Кубка России, ранее он выигрывал трофей в 1999, 2010 и 2016 годах. 2

Общество Свыше четырех млн туристов с начала года посетили Крым и Кубань Курорты Краснодарского края и Республики Крым с начала 2020 года посетили более четырех миллионов туристов, сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Происшествия В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову "По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении. 22

Киберспорт Глава BioWare Austin показал концепты Anthem 2.0 Основная работа над Anthem 2.0, или Anthem NEXT, ведётся под присмотром отделения BioWare Austin.

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым. 1,8K

Религия Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса». 2,3K

Происшествия Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка "Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", — говорится в сообщении. 52

Футбол Мбаппе может восстановиться к матчу с «Аталантой» в Лиге чемпионов В первом тайме поединка с «Сент-Этьеном» (1:0) в рамках финала Кубка Франции нападающий «ПСЖ» получил серьёзную травму после столкновения с игроком соперника.

Происшествия СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Курском Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Курской области.

Общество В Москве за сутки скончались девять пациентов с коронавирусом За последние сутки в столице умерли девять пациентов с положительными тестами на коронавирус и выявленной пневмонией, сообщили 25 июля в оперативном штабе. 2