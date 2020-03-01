Происшествия

МонаВистаМонаВистаВ Турции освободили журналистов Sputnik Турция

В Турции троих задержанных ранее журналистов ИА "Sputnik Турция", которые были задержаны в Анкаре накануне, освободили, турецкая прокуратура не нашла состава преступления в их действиях. Об этом на своей страничке в Twitter сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
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Журналисты Sputnik рассказали подробности их задержания в Турции

Газета.Ru12:33

Прокуратура Турции не нашла состава преступления у трех журналистов агентства Sputnik

ТАСС09:36

В Анкаре освободили задержанных журналистов «Sputnik Турция»

РБК09:47

В Турции освободили трех из четырех журналистов Sputnik

РИА Новости08:59

Задержанные журналисты «Sputnik Турция» освобождены

Коммерсантъ09:54

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RT на русском09:27

Троих задержанных в Анкаре журналистов Sputnik отпустили

Интерфакс09:17
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Охотящийся за планетами студент-астроном открывает 17 новых миров

Кунимото говорит, что это одна из 15 небольших обитаемых планет, найденных в данных Кеплера, но она находится на расстоянии 1000 световых лет, так что нам не доберемся туда в ближайшее время.
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