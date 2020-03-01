В Турции троих задержанных ранее журналистов ИА "Sputnik Турция", которые были задержаны в Анкаре накануне, освободили, турецкая прокуратура не нашла состава преступления в их действиях. Об этом на своей страничке в Twitter сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Армия и оружие Турецкая армия развернула «Щит весны» в сирийском Идлибе Глава турецкого военного ведомства заявил, что операция начата в ответ на «подлый» авиаудар по позициям ВС Турции, унесшем 27 февраля жизни 36 военнослужащих страны в Идлибской зоне деэскалации.

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