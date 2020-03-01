Происшествия
МонаВистаВ Турции освободили журналистов Sputnik Турция
В Турции троих задержанных ранее журналистов ИА "Sputnik Турция", которые были задержаны в Анкаре накануне, освободили, турецкая прокуратура не нашла состава преступления в их действиях. Об этом на своей страничке в Twitter сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
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Армия и оружие
Турецкая армия развернула «Щит весны» в сирийском Идлибе
Глава турецкого военного ведомства заявил, что операция начата в ответ на «подлый» авиаудар по позициям ВС Турции, унесшем 27 февраля жизни 36 военнослужащих страны в Идлибской зоне деэскалации.
Армия и оружие
Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии
Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.
Экономика
В ФРС признали растущие риски для экономики США из-за коронавируса
Возможность влияния распространения коронавируса на экономику США признал руководитель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, сообщается в коммюнике, распространенном 28 февраля.
Происшествия
В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей
Экономика
Экономисты рассказали, как сохранить деньги при падении рубля
Экономисты рассказали, как сохранить деньги во время экономических потрясений, пишет URA.RU.
Экономика
Российские банки резко ограничили выдачи кредиток
Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб.
Кино
Опубликован постер экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Космос
Охотящийся за планетами студент-астроном открывает 17 новых миров
Кунимото говорит, что это одна из 15 небольших обитаемых планет, найденных в данных Кеплера, но она находится на расстоянии 1000 световых лет, так что нам не доберемся туда в ближайшее время.
Политика
Путин заставил чиновников собирать чемоданы
Подтвердил, что поправки вступят в силу сразу после подписания закона и будут распространятся и на нынешнюю власть тоже.
Общество
Путин подписал закон о бесплатном горячем питании для школьников
Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном горячем питании для учащихся младших классов, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Политика
Названы возможные сценарии выборов в Госдуму
Еще два собеседника издания, близких к администрации главы государства, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит президент Владимир Путин.
Происшествия
В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
Хоккей
СКА и «Витязь» назвали составы на матч Кубка Гагарина
1 марта в Санкт-Петербурге стартует серия 1/8 финала Кубка Гагарина между СКА и «Витязем». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.
Политика
Экс-командир «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он рассказал в своем фейсбуке.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в финале Кубка Английской Лиги
1 марта в Лондоне на стадионе «Уэмбли» команды «Астон Вилла» и «Манчестер Сити» встретились в рамках финала Кубка Английской Лиги 2020.
Спорт
The New York Times (США): из-за потока писем, поступающих в Спортивный арбитражный суд, решение об участии России в Олимпийских Играх может быть отложено (The New York Times)
Без окончательного вердикта САС, спортивного суда высшей инстанции, введение запрета в отношении участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Токио может оказаться невозможным — Россия обвиняется в крупнейшем допинговом скандале в истории спорта, а также в попытке скрыть нарушения.
Футбол
Клуб Бекхэма «Интер Майами» проиграл в дебютном матче в МЛС
«Интер Майами» дебютировал в МЛС выездным матчем против «Лос-Анджелеса».
Политика
Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина
Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Происшествия
Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом
В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Происшествия
В Приморье разыскивается криминальный авторитет
УМВД России по Приморскому краю разыскивается криминальный авторитет, известный как Джеко Тбилисский, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу ведомства.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
Армия и оружие
На Северном флоте продолжаются испытания гиперзвукового оружия
Испытания новейшего гиперзвукового оружия продолжаются на Северном флоте, заявил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Футбол