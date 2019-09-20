В Находку прибыли задержанные северокорейские суда, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю. По его словам, суда находятся на рейде, рыбаки пока останутся на их борту.

с чего всё началось

Северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, доставили в порт Находка. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю. По словам собеседника агентства, в настоящее время суда с рыбаками находятся на рейде.

Задержанных в Японском море браконьеров из КНДР доставили в Находку

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