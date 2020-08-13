Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
РБК
РБК

В Минске начали отпускать задержанных из СИЗО

Вечером в четверг из изолятора временного содержания на улице Окрестина в Минске начали выпускать людей, задержанных на акциях протеста в последние дни. Встретить их пришли десятки людей.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Задержанных в ходе протестов начали отпускать из ИВС в Минске

Взгляд.ру17:57
Известия

Освобожденные из минского изолятора рассказали об избиениях

Известия19:15
РБК

В Минске начали отпускать задержанных из СИЗО

РБК18:04
Коммерсантъ

В Минске отпускают задержанных на акциях протеста

Коммерсантъ18:03
Московский Комсомолец

Из минских СИЗО стали выпускать задержанных

Московский Комсомолец18:18
Life.ru

Жители Минска устроили пробку из желающих подвезти освободившихся из изоляторов — видео

Life.ru18:56
РИА Новости

«Кровь стыла в жилах»: освобожденные из ИВС в Минске заявили об избиениях

РИА Новости17:53

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
72

Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM23:16
268

Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал абсурдным призыв депутата Европейского парламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции в отношении России из-за событий в Белоруссии.
Ведомости01:39
348