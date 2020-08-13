В Минске начали отпускать задержанных из СИЗО
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Вечером в четверг из изолятора временного содержания на улице Окрестина в Минске начали выпускать людей, задержанных на акциях протеста в последние дни. Встретить их пришли десятки людей.В источнике
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