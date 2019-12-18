Около 40 граждан Израиля задержаны в столичном аэропорту "Домодедово", причины пока неизвестны, сообщили "Интерфаксу" в израильском посольстве в Москве.

с чего всё началось

Граждане Израиля, задержанные в московском аэропорту Домодедово, отпущены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на израильский «Канал 12». По данным издания, из-под стражи отпущены 46 израильтян.

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