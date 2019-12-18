Общество

Lenta.ruLenta.ruЗадержанных в московском аэропорту израильтян отпустили

Граждане Израиля, задержанные в московском аэропорту Домодедово, отпущены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на израильский «Канал 12». По данным издания, из-под стражи отпущены 46 израильтян.
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В «Домодедово» задержаны около 40 граждан Израиля

Около 40 граждан Израиля задержаны в столичном аэропорту "Домодедово", причины пока неизвестны, сообщили "Интерфаксу" в израильском посольстве в Москве.
Интерфакс09:47

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Стала известна причина задержания в аэропорту Домодедово 40 израильтян

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Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

Коммерсантъ12:58

Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

РБК12:24

Стала известна причина задержания более 40 израильтян в Домодедово

РИА Новости12:58

Задержанные в аэропорту Домодедово граждане Израиля отпущены

RT на русском13:17

Посольство подтвердило, что большинство задержанных в Домодедово израильтян пустили в РФ

ТАСС12:54

Дипломаты будут добиваться ответа о причинах задержания израильтян в «Домодедово»

Интерфакс12:53
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