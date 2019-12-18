Общество
Lenta.ruЗадержанных в московском аэропорту израильтян отпустили
Граждане Израиля, задержанные в московском аэропорту Домодедово, отпущены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на израильский «Канал 12». По данным издания, из-под стражи отпущены 46 израильтян.
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с чего всё началось
Около 40 граждан Израиля задержаны в столичном аэропорту "Домодедово", причины пока неизвестны, сообщили "Интерфаксу" в израильском посольстве в Москве.Интерфакс09:47
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