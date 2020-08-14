Задержанных на протестах в Минске начали выпускать из изолятора
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Задержанных во время проходивших в Минске массовых акций протеста начали отпускать из следственного изолятора поздно вечером в четверг, 13 августа, передает ТАСС. Ранее в тот же день министр внутренних дел республики Юрий Караев сообщил, что отдал распоряжение об освобождении людей.В источнике
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