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Известия
Известия

Задержанных на протестах в Минске начали выпускать из изолятора

Задержанных во время проходивших в Минске массовых акций протеста начали отпускать из следственного изолятора поздно вечером в четверг, 13 августа, передает ТАСС. Ранее в тот же день министр внутренних дел республики Юрий Караев сообщил, что отдал распоряжение об освобождении людей.В источнике
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Комсомольская правда

Последние новости на утро 14 августа 2020: В Минске начали отпускать из СИЗО задержанных на протестах

Комсомольская правда00:34
RT на русском

Задержанных на протестах в Минске начали выпускать из изолятора

RT на русском19:58
РИА Новости

Всех задержанных на протестах в Минске выпустят из изолятора к утру

РИА Новости18:33
Эхо Москвы

Агентство «Sputnik Беларусь» сообщает, что всех задержанных на акциях протеста в Минске до 6 утра выпустят из СИЗО

Эхо Москвы19:07
Znak.com

Из ИВС на Окрестина в Минске начали выпускать людей

Znak.com18:46
URA.Ru

В Минске отпускают задержанных на протестах. Они жалуются на побои в СИЗО

URA.Ru18:45
ТАСС

В Минске начали выпускать из изолятора задержанных во время акций протеста

ТАСС19:36

В Турции гиды угрожают отказавшимся от экскурсий туристам изоляцией

Как рассказали очевидцы, в день заселения в отель гиды проводят встречу с туристами, на которой рассказывают, что если иностранцы хотят выходить из гостиницы на улицу и посещать экскурсии, им нужно проставить в ваучерах особую метку — синюю печать.
TV BRICS01:09
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Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru04:01
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Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Drovorub представляет угрозу телекоммуникационным системам спецслужб США, Министерству обороны и клиентам оборонно-промышленной базы, использующим систему Linux, для которой предназначено ПО, говорится в заявлении.
Газета.Ruвчера в 15:20
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Мишустин выделит деньги на больницу на Камчатке, которую строят 10 лет

Петропавловск-Камчатский, 14 августа 2020, 05:27 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Камчатку 13 августа пообещал выделить недостающие деньги на строительство новой краевой больницы, раскритиковав действия предыдущих властей региона, которые так и не смогли построить больницу за десять лет.
REGNUM21:40
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В России выявили 5065 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали 5065 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.Всего в стране зарегистрировано 912823 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Новгородские ведомости03:18
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Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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Карантин введут в трех поселках Омской области из-за птичьего гриппа

Карантин введут в поселках Ситниково, Новгородцево и деревне Новотимофеевка Омской области-за птичьего гриппа, сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника отдела государственного ветеринарного надзора Россельхознадзора в Омской области Дмитрия Шустова.
Тайга.инфо03:58
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