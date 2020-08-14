Задержанных на протестах в Минске начали выпускать из изолятора

Задержанных во время проходивших в Минске массовых акций протеста начали отпускать из следственного изолятора поздно вечером в четверг, 13 августа, передает ТАСС. Ранее в тот же день министр внутренних дел республики Юрий Караев сообщил, что отдал распоряжение об освобождении людей.