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Газета.Ru
Газета.Ru

Задержанных за подготовку провокации против Лукашенко отпустили

Трех человек, которых якобы задержали за подготовку провокации против президента Белоруссии Александра Лукашенко, отпустили после профилактической беседы с милицией. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления внутренних дел Мингорисполкома.В источнике
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РБК

В Белоруссии отпустили троих задержанных на встрече Лукашенко с рабочими

РБК14:59
ТАСС

Доставленные в милицию три человека с минского завода, который посещал Лукашенко, отпущены

ТАСС13:35
Известия

В Белоруссии задержали троих подозреваемых в подготовке провокации против Лукашенко

Известия13:44
RT на русском

Отпущены трое задержанных после встречи на заводе с Лукашенко

RT на русском13:49
РИА Новости

В Белоруссии задержали готовивших провокацию против Лукашенко

РИА Новости13:24
Газета.Ru

Задержанных за подготовку провокации против Лукашенко отпустили

Газета.Ru13:54
Lenta.ru

Раскрыты подробности задержания «готовивших провокации» против Лукашенко

Lenta.ru13:51

Лукашенко подтвердил, что разговаривал с Меркель в воскресенье

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель по поводу политического кризиса, который сложился в стране, сообщает РИА "Новости".
Лукашенко подтвердил, что разговаривал с Меркель в воскресенье
Газета.Ru14:31

Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газета12:20

Саранча определяет взрывчатые вещества по запаху

В новом исследовании, проведенном учеными из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, установлено, что американская саранча (Schistocerca americana) способна различать по запаху различные виды взрывчатых веществ, включая тротил, гексоген, пентрит и нитрат аммония.
Полит.ру06:00

Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
ТАСС11:37
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