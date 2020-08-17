Задержанных за подготовку провокации против Лукашенко отпустили

Трех человек, которых якобы задержали за подготовку провокации против президента Белоруссии Александра Лукашенко, отпустили после профилактической беседы с милицией. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления внутренних дел Мингорисполкома.