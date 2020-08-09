Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Задержанных в Минске журналистов «Дождя» попросят покинуть страну

МИД Белоруссии прокомментировал задержание в журналистов телеканала «Дождь». Россиян, освещавших президентские выборы в стране, задержали несколько часов назад в Минске. Причиной задержания стало отсутствие у них аккредитации на работу.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В МИД Белоруссии заявили, что журналистов «Дождя» попросят покинуть республику

Глаз сообщил, что белорусская сторона поддерживает "конструктивный рабочий контакт по данной теме с российскими коллегами, которые активно интересуются ситуацией со своими гражданами". По словам пресс-секретаря МИД, "вокруг этого вопроса много спекуляций и попыток раздуть скандал на пустом месте".
ТАСС11:43
Подробнее о событии
РБК

МИД Белоруссии сообщил о дальнейшей судьбе журналистов «Дождя»

РБК12:25
Известия

Минск назвал местонахождение задержанных журналистов из России

Известия12:24
Газета.Ru

Задержанных журналистов телеканала «Дождь» попросят покинуть Белоруссию

Газета.Ru12:18
Коммерсантъ

Задержанных в Минске журналистов «Дождя» попросят покинуть страну

Коммерсантъ12:12
РИА Новости

Задержанных журналистов «Дождя» попросят покинуть Белоруссию

РИА Новости12:06
Дождь

МИД Беларуси: задержанных в Минске журналистов Дождя попросят покинуть страну

Дождь11:48
ТАСС

В МИД Белоруссии заявили, что журналистов «Дождя» попросят покинуть республику

ТАСС11:43

Условия применения ядерного оружия впервые раскрыло Минобороны России

В тексте говорится, что главное и единственное условие применения ядерного оружия связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, направленных в сторону России и (или) ее стран-союзников.
Live247 августа в 02:29
1,7K

Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
4

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
169