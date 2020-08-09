Задержанных в Минске журналистов «Дождя» попросят покинуть страну

МИД Белоруссии прокомментировал задержание в журналистов телеканала «Дождь». Россиян, освещавших президентские выборы в стране, задержали несколько часов назад в Минске. Причиной задержания стало отсутствие у них аккредитации на работу.