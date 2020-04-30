Происшествия
РИА НовостиЗадержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД. Сотрудники ДПС попытались остановить Hyundai Solaris для проверки документов, однако водитель решил скрыться.
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Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
Наука
Существующие лекарства показали неэффективность против COVID-19
Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) подвело итоги испытаний 19 представленных на рынке противовирусных препаратов и лекарств от ВИЧ-инфекции на предмет эффективности против коронавируса.
Популярная механика 08:20
Общество
Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая
Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров, которые предложили россиянам 9 мая спеть с балкона песню "День Победы".
Газета.Ru 07:46
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Экономика
Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
Кино
Disney решил осовременить мультфильм «Геркулес»
Sibnet Новости 07:04
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
Общество
В Счетной палате заявили о риске срыва нацпроекта «Здравоохранение»
Меры, принимаемые для борьбы с эпидемией COVID-19, могут привести к срыву нацпроекта здравоохранение.
РБК 08:15
Общество
Губернатор Краснодарского края ввел в регионе «масочный режим»
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 12 мая в регионе карантин из-за коронавирусной инфекции и ввел "масочный режим".
Газета.Ru 07:17
Общество
В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом
В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах.
Lenta.ru 05:07
Здоровье
Акбулак могут закрыть на карантин из-за вспышки коронавируса
Сегодня будет принято решение о закрытии Акбулака на карантин, - сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова.
Вестирама.ру 08:01
Футбол
Три клуба ФНЛ выступили против досрочного завершения сезона
Москва, 30 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Ряд клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) выступили против досрочного завершения сезона.
REGNUM 07:24
Здоровье
Глава Минздрава рассказал о «коварстве» коронавируса
Течение коронавируса иногда внезапно меняет свой курс, на фоне улучшения может появиться новая волна симптомов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:05
Общество
Таджикистан сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране
Минздрав Таджикистана сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране.
НТВ 08:34
Общество
В Москве произошел сбой в системе цифровых пропусков
В системе цифровых пропусков для поездок по Москве произошел сбой, сообщили телеканалу «Дождь» на горячей линии.
Коммерсантъ 07:26
Хоккей
Михаил Васильев войдет в тренерский штаб «Салавата Юлаева»
Горобзор.ру 07:27
Происшествия
Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»
Коммерсантъ вчера в 10:19
Политика
Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса
Ранее в интервью агентству Рейтер американский лидер Дональд Трамп сказал, что рассматривает различные варианты последствий для Китая из-за пандемии COVID-19.
РИА Новости 06:10
Политика
Верховная Рада призвала усилить международное давление на Россию
Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении к парламентам других стран и ассамблеям международных организаций с призывом усилить давление на Россию.
Lenta.ru 08:06
Армия и оружие
Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео
Накануне норвежские истребители F-16 ВВС поднимались в воздух, чтобы сопроводить два российских бомбардировщика Ту-22МЗ во время их планового полета над Баренцевым и Норвежским морями, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru вчера в 06:54
Общество
Москвичей напугали возможностью всплеска коронавируса к июню
В случае массового нарушения москвичами режима самоизоляции в предстоящие майские праздники, в городе к июню может произойти новый всплеск заболеваемости коронавирусом.
Росбалт 08:08
Шоу-бизнес
Солистка Little Big Софья Таюрская показала фигуру до похудения
Участница популярной музыкальной группы Little Big продемонстрировала поклонникам, какой была до похудения.
VSE42.RU вчера в 22:10
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Здоровье
Врачи РКБ в Уфе обратились к Владимиру Путину
Сотрудники РКБ имени Куватова, которая стала очагом коронавируса в Башкирии, записали видеообращение к Владимиру Путину.
News102.ru 04:36
Общество
Ростовский губернатор: режим ЧС – не «палочка-выручалочка»
Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 15:36 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации, который может быть введён в Ростовской области, не является «палочкой-выручалочкой», отметил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
REGNUM 08:36
Армия и оружие
Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете
Экипаж произвел пуск из противотанкового комплекса BGM-71 TOW, однако в ракету врезалась большая птица, после чего произошел взрыв.
Lenta.ru вчера в 12:55
Кино
Проект фильма «Иллюзия обмана 3» наконец получил сценариста
REGNUM вчера в 04:28
Общество
В Подмосковье определили правила оформления цифровых пропусков в мае
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, касающееся порядка оформления цифровых пропусков в период с 1 по 11 мая.
Радио 1 вчера в 13:56
Общество
В Ленобласти два населенных пункта закрыли на карантин
Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Власти Ленинградской области закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции два населенных пункта — поселок Первомайское Выборгского района и город Пикалево Бокситогорского района.
REGNUM 07:40