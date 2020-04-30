Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЗадержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД. Сотрудники ДПС попытались остановить Hyundai Solaris для проверки документов, однако водитель решил скрыться.
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Опубликовано видео погони со стрельбой за нарушителем изоляции в Москве

РИА Новости08:18

В Москве со стрельбой задержали отказавшегося показать документы водителя

РБК06:01

Полицейские применили оружие при задержании нарушителя режима самоизоляции в Москве

ТАСС05:57

Нарушителя самоизоляции в Москве задержали со стрельбой

Мослента05:57

В Москве со стрельбой задержали отказавшегося показать документы водителя

Москва 2405:54

Московская полиция задержала водителя после погони на шоссе Энтузиастов

Вечерняя Москва05:48

Московские полицейские в ходе погони со стрельбой задержали пытавшегося скрыться водителя Hyundai

Агентство Москва05:24
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Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
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Существующие лекарства показали неэффективность против COVID-19

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) подвело итоги испытаний 19 представленных на рынке противовирусных препаратов и лекарств от ВИЧ-инфекции на предмет эффективности против коронавируса.
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Общество

Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая

Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров, которые предложили россиянам 9 мая спеть с балкона песню "День Победы".
Газета.Ru 07:46
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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
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Экономика

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
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Кино

Disney решил осовременить мультфильм «Геркулес»

Sibnet Новости 07:04
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
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Общество

В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
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Общество

В Счетной палате заявили о риске срыва нацпроекта «Здравоохранение»

Меры, принимаемые для борьбы с эпидемией COVID-19, могут привести к срыву нацпроекта здравоохранение.
РБК 08:15
Общество

Губернатор Краснодарского края ввел в регионе «масочный режим»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 12 мая в регионе карантин из-за коронавирусной инфекции и ввел "масочный режим".
Газета.Ru 07:17
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Общество

В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом

В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах.
Lenta.ru 05:07
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Здоровье

Акбулак могут закрыть на карантин из-за вспышки коронавируса

Сегодня будет принято решение о закрытии Акбулака на карантин, - сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова.
Вестирама.ру 08:01
Футбол

Три клуба ФНЛ выступили против досрочного завершения сезона

Москва, 30 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Ряд клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) выступили против досрочного завершения сезона.
REGNUM 07:24
Здоровье

Глава Минздрава рассказал о «коварстве» коронавируса

Течение коронавируса иногда внезапно меняет свой курс, на фоне улучшения может появиться новая волна симптомов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:05
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Общество

Таджикистан сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране

Минздрав Таджикистана сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране.
НТВ 08:34
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Общество

В Москве произошел сбой в системе цифровых пропусков

В системе цифровых пропусков для поездок по Москве произошел сбой, сообщили телеканалу «Дождь» на горячей линии.
Коммерсантъ 07:26
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Хоккей

Михаил Васильев войдет в тренерский штаб «Салавата Юлаева»

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Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»

Коммерсантъ вчера в 10:19
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Политика

Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса

Ранее в интервью агентству Рейтер американский лидер Дональд Трамп сказал, что рассматривает различные варианты последствий для Китая из-за пандемии COVID-19.
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Политика

Верховная Рада призвала усилить международное давление на Россию

Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении к парламентам других стран и ассамблеям международных организаций с призывом усилить давление на Россию.
Lenta.ru 08:06
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Армия и оружие

Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео

Накануне норвежские истребители F-16 ВВС поднимались в воздух, чтобы сопроводить два российских бомбардировщика Ту-22МЗ во время их планового полета над Баренцевым и Норвежским морями, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru вчера в 06:54
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Общество

Москвичей напугали возможностью всплеска коронавируса к июню

В случае массового нарушения москвичами режима самоизоляции в предстоящие майские праздники, в городе к июню может произойти новый всплеск заболеваемости коронавирусом.
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Солистка Little Big Софья Таюрская показала фигуру до похудения

Участница популярной музыкальной группы Little Big продемонстрировала поклонникам, какой была до похудения.
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Происшествия

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

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Здоровье

Врачи РКБ в Уфе обратились к Владимиру Путину

Сотрудники РКБ имени Куватова, которая стала очагом коронавируса в Башкирии, записали видеообращение к Владимиру Путину.
News102.ru 04:36
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Общество

Ростовский губернатор: режим ЧС – не «палочка-выручалочка»

Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 15:36 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации, который может быть введён в Ростовской области, не является «палочкой-выручалочкой», отметил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
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Армия и оружие

Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете

Экипаж произвел пуск из противотанкового комплекса BGM-71 TOW, однако в ракету врезалась большая птица, после чего произошел взрыв.
Lenta.ru вчера в 12:55
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Кино

Проект фильма «Иллюзия обмана 3» наконец получил сценариста

REGNUM вчера в 04:28
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Общество

В Подмосковье определили правила оформления цифровых пропусков в мае

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, касающееся порядка оформления цифровых пропусков в период с 1 по 11 мая.
Радио 1 вчера в 13:56
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Общество

В Ленобласти два населенных пункта закрыли на карантин

Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Власти Ленинградской области закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции два населенных пункта — поселок Первомайское Выборгского района и город Пикалево Бокситогорского района.
REGNUM 07:40
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