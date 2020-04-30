Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЗадержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД. Сотрудники ДПС попытались остановить Hyundai Solaris для проверки документов, однако водитель решил скрыться.
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Полицейские применили оружие при задержании нарушителя режима самоизоляции в Москве

ТАСС05:57

Нарушителя самоизоляции задержали в Москве. Не обошлось без стрельбы

Телеканал 360°06:03

В Москве со стрельбой задержали отказавшегося показать документы водителя

РБК06:01

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

РИА Новости06:21

В Москве со стрельбой задержали отказавшегося показать документы водителя

Москва 2405:54

Московская полиция задержала водителя после погони на шоссе Энтузиастов

Вечерняя Москва05:48

Московские полицейские в ходе погони со стрельбой задержали пытавшегося скрыться водителя Hyundai

Агентство Москва05:24
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Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
1,7K
Шоу-бизнес

Вокалистка Little Big Софья Таюрская показала себя до похудения

Девушка хотела бы изменить метаболизм Солистка Little Big Софья Таюрская недавно устроила интерактив на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru 05:45
3
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошную недвижимость в США

У известной российской телеведущей и врача Елены Малышевой нашли недвижимость в США общей стоимостью 10 млн долларов.
Московский Комсомолец 05:45
1,1K
Происшествия

В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки

В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Газета.Ru 05:44
29
Общество

В Тульской области еще 70 жителей заразились коронавирусом

Сегодня региональный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сообщил о новых случаях заболевания COVID-19 в Тульской области.
Тульские Известия 28 апреля в 03:59
258
Общество

Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
128
Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
1,8K
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили покинуть страну

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне с двойным гражданством или видом на жительство за границей могут покинуть страну.
Газета.Ru 01:25
2,2K
Общество

Жителям Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин усилил меры безопасности по ситуации с коронавирусом в преддверии майских праздников.
Газета.Ru 06:46
220
Общество

Росгидромет спрогнозировал, что лето будет теплее нормы

Температура летом будет выше средних значений, а в некоторых регионах ожидается аномальная жара, пишет пресс-служба Росгидромета.
Газета.Ru 04:49
46
Общество

Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России

Ранее Песков отмечал, что устойчивое снижение прироста новых случаев возможно только в случае дисциплинированного исполнения режима самоизоляции в майские праздники.
RT на русском 05:48
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Армия и оружие

Минобороны достроило шесть медицинских центров

Вести.Ru 06:41
3
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
980
Общество

Кого не затронет указ о нерабочих майских днях

Согласно документу, нерабочими днями объявляются 1-11 мая включительно. Заработная плата за 6, 7 и 8 мая будет сохранена.
ТВ Центр 28 апреля в 15:48
1,6K
Происшествия

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

АиФ Иркутск вчера в 00:59
3K
Общество

Собянин рассказал о порядке продления пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости вчера в 12:29
1K
Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
247
Происшествия

СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
44
Происшествия

Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью

В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
231
Общество

Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом

Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
Lenta.ru 05:49
66
Общество

Главврач больницы в Коммунарке выступил за продолжение карантина

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что поддерживает продолжение ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 21:59
172
Общество

В Ленобласти закрыли два города на карантин

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предписал ввести с 30 апреля карантин в посёлке Первомайское Выборгского района и городе Пикалёво Бокситогорского района.
DP.RU 06:20
3
Общество

Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей

"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
1K
Экономика

Мишустин пообещал помощь застройщикам и обманутым дольщикам

Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков, еще 30 млрд рублей будет направлено на защиту обманутых дольщиков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
BFM.ru 05:09
36
Шоу-бизнес

Влад Топалов в прямом эфире резко высказался в адрес подписчиков

Артист заступился за свою жену Регину Тодоренко и резко высказался по поводу травли со стороны подписчиков.
Kleo.ru 02:58
1
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
1K
Шоу-бизнес

Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске

На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
RuNews24.ru 02:38
4
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 28 апреля в 04:25
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Политика

В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции

Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса».
Известия 06:16
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