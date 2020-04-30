Происшествия
РИА НовостиЗадержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД. Сотрудники ДПС попытались остановить Hyundai Solaris для проверки документов, однако водитель решил скрыться.
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Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Шоу-бизнес
Вокалистка Little Big Софья Таюрская показала себя до похудения
Девушка хотела бы изменить метаболизм Солистка Little Big Софья Таюрская недавно устроила интерактив на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru 05:45
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошную недвижимость в США
У известной российской телеведущей и врача Елены Малышевой нашли недвижимость в США общей стоимостью 10 млн долларов.
Московский Комсомолец 05:45
Происшествия
В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки
В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Газета.Ru 05:44
Общество
В Тульской области еще 70 жителей заразились коронавирусом
Сегодня региональный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сообщил о новых случаях заболевания COVID-19 в Тульской области.
Тульские Известия 28 апреля в 03:59
Общество
Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили покинуть страну
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне с двойным гражданством или видом на жительство за границей могут покинуть страну.
Газета.Ru 01:25
Общество
Жителям Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин усилил меры безопасности по ситуации с коронавирусом в преддверии майских праздников.
Газета.Ru 06:46
Общество
Росгидромет спрогнозировал, что лето будет теплее нормы
Температура летом будет выше средних значений, а в некоторых регионах ожидается аномальная жара, пишет пресс-служба Росгидромета.
Газета.Ru 04:49
Общество
Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России
Ранее Песков отмечал, что устойчивое снижение прироста новых случаев возможно только в случае дисциплинированного исполнения режима самоизоляции в майские праздники.
RT на русском 05:48
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Общество
Кого не затронет указ о нерабочих майских днях
Согласно документу, нерабочими днями объявляются 1-11 мая включительно. Заработная плата за 6, 7 и 8 мая будет сохранена.
ТВ Центр 28 апреля в 15:48
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Общество
Собянин рассказал о порядке продления пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости вчера в 12:29
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
Происшествия
Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
Общество
Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
Lenta.ru 05:49
Общество
Главврач больницы в Коммунарке выступил за продолжение карантина
Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что поддерживает продолжение ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 21:59
Общество
В Ленобласти закрыли два города на карантин
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предписал ввести с 30 апреля карантин в посёлке Первомайское Выборгского района и городе Пикалёво Бокситогорского района.
DP.RU 06:20
Общество
Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
Экономика
Мишустин пообещал помощь застройщикам и обманутым дольщикам
Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков, еще 30 млрд рублей будет направлено на защиту обманутых дольщиков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
BFM.ru 05:09
Шоу-бизнес
Влад Топалов в прямом эфире резко высказался в адрес подписчиков
Артист заступился за свою жену Регину Тодоренко и резко высказался по поводу травли со стороны подписчиков.
Kleo.ru 02:58
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
Шоу-бизнес
Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске
На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
RuNews24.ru 02:38
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 28 апреля в 04:25
Политика
В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции
Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса».
Известия 06:16