Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД. Сотрудники ДПС попытались остановить Hyundai Solaris для проверки документов, однако водитель решил скрыться.

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

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