Политика

Lenta.ruLenta.ruЗадержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения

Задержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения. Их заключили под стражу, передает ТАСС со ссылкой на главу следственного комитета страны Ивана Носкевича.
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Задержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения

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