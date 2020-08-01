Политика
Lenta.ruЗадержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения
Задержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения. Их заключили под стражу, передает ТАСС со ссылкой на главу следственного комитета страны Ивана Носкевича.
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Лукашенко: задержанные россияне были первыми из группы в 180-200 человек
Московский Комсомолецвчера в 13:04
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Политика
ЦИК Белоруссии отказал в установке камер на участках за счет граждан
ЦИК Белоруссии отказался от предложения об установке видеокамер на избирательных участках для организации круглосуточной прямой трансляции, говорится в документе, который опубликовал портал Tut.by.
Коммерсантъ 07:04
Транспорт
Пробка длиной около 2 км образовалась в Подольске на автотрассе А‑107
По данным сервиса на 11:40, на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной около двух километров.
РИАМО в Подольске 05:13
Происшествия
Адвокат Ефремова не придет на заседание суда
Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не сможет прийти на заседание суда, назначенное на 5 августа, из-за занятости в другом процессе, поэтому попросит о переносе на другую дату.
РИА Новости 07:43
Общество
ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений
С 01.03.2020 до 01.10.2020 года процедура определения инвалидности российского гражданина осуществляется заочно.
Evo-rus.com 04:59
Путешествия
В Турции отели пообещали не увеличивать цены в текущем сезоне
Чорабатыр заверил, что стоимость отдыха в Турции не увеличится даже на фоне роста расходов на противокоронавирусные меры в отелях.
Evo-rus.com 08:03
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину вытащили на берег
Бронемашину БРДМ-2, затонувшую в Керченском проливе 25 июля, вытащили на берег.
Аргументы и Факты 06:45
Общество
Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили
В Крыму уволили охранника, прогонявшего отдыхающих с пляжа плетью. Об этом сообщает руководство санатория «Форос» в Instagram.
Lenta.ru 03:49
Общество
Минобрнауки планирует увеличивать число бюджетных мест в магистратуре
Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что в России планируют увеличить число бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре.
Газета.Ru 04:54
Общество
Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предположения о возможности второй волны коронавируса на фоне того, что во многих странах отмечается рост заболеваемости.
РИА Новости 01:52
Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Футбол
«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси»
Обладателем старейшего в мире футбольного трофея стал лондонский «Арсенал», победивший другой столичный клуб «Челси» с результатом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Turkmenportal 04:23
Общество
Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
В 80 субъектах России ситуация с коронавирусной инфекцией или стабилизируется, или заболеваемость COVID-19 снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 07:12
Кино
Режиссер Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»
Режиссер Дэвид Кэмерон устроил показ для своей съемочной группы, на котором продемонстрировал три сцены из "Аватара 2" с готовыми визуальными эффектами от Weta Digital.
Экономика сегодня 03:35
Политика
Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником.
Газета.Ru 02:31
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера
Позже информация о свадьбе Бондарчук подтвердилась, а женихом Светланы стал молодой дизайнер Сергей Харченко.
CT news 31 июля в 09:28
Футбол
Газизов допустил уход Кокорина из «Спартака» до истечения контракта
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не считает, что контракт с нападающим Александром Кокориным заключен на слишком долгий срок.
Bookmaker-ratings.ru 06:15
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Политика
В США назвали «последний подарок» Трампа Путину
Lenta.ru 06:33
Армия и оружие
Девяносто лет ратных подвигов: в России отмечают День ВДВ
Днем рождения войск считается 2 августа 1930 год, когда в небе под Воронежем раскрылись 12 куполов первых десантников.
ТК Звезда 06:40
Здоровье
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
РБК 05:05
Здоровье
В США сестры нашли друг друга спустя 50 лет благодаря коронавирусу
В США сестры нашли друг друга спустя 50 лет благодаря коронавирусу, сообщил телеканал CNN.
Газета.Ru 07:33
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Клип к песне Uno российской панк-поп-рэйв-группа Little Big стал самым популярным видео всех времен на YouTube-канале «Евровидения», сообщается на официальном сайте музыкального конкурса.
Пятый канал 01:24
Общество
Определены самые популярные продукты в российских магазинах
За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель.
Lenta.ru 01:28
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче
В рамках подготовки к новому сезону Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА и волгоградский «Ротор» сыграли вничью.
RT на русском 07:12
Политика
Прилепин указал на связь задержания россиян в Белоруссии с Китаем
Пегов в своем телеграм-канале WarGonzo со ссылкой на белорусские источники сообщил, что задержание россиян в Белоруссии якобы могли «заказать» китайские компании, которые конкурируют с Россией в Африке и Венесуэле.
Взгляд.ру 08:03
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Шмейхеля
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении голкипера "Лестер Сити" Каспера Шмейхеля, сообщает The Sun.
Газета.Ru 04:34