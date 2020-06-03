Полицейские задержали более 10 человек за участие в пикетах у ГУ МВД Москвы против жестокости работников полиции, некоторым из них грозит административный арест. Об этом ТАСС сообщил адвокат Мансур Гильманов, оказывающий задержанным правовую помощь.

Задержанным в Москве за пикеты против жестокости полиции грозит арест

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