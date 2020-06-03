Происшествия
ТАССЗадержанным в Москве за пикеты против жестокости полиции грозит арест
Полицейские задержали более 10 человек за участие в пикетах у ГУ МВД Москвы против жестокости работников полиции, некоторым из них грозит административный арест. Об этом ТАСС сообщил адвокат Мансур Гильманов, оказывающий задержанным правовую помощь.
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Культура
Лоза резко ответил на шутку Киркорова
Ранее Киркоров в передаче на телеканале СТС спародировал программу Елены Малышевой "Жить здорово", назвав при этом Лозу "никому не нужным аппендицитом" и высмеяв онлайн-концерт певца Леонида Агутина.
РИА Новости 20:20
Происшествия
В Вашингтоне продолжили протесты в комендантский час
Протесты в Вашингтоне у Белого дома продолжились, несмотря на введение комендантского часа.
Lenta.ru 20:02
Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
Общество
Испытавший вакцину от коронавируса рассказал о побочном эффекте
Журналист the Independent Джек Соммерс около месяца назад принял участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции и описал ее неприятные побочные эффекты.
Комсомольская правда 13:18
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Российская газета 04:00
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости 11:20
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Игры
Красота на экране – Square Enix дарит динамическую тему Final Fantasy VII Remake для PS4, посвящённую Тифе
Компания Square Enix раздаёт бесплатно всем желающим динамическую тему Final Fantasy VII Remake для PS4.
Городской портал Новый Нижний 14:00
Футбол
Чемпионат страны возобновится 19 июня
Чемпионат страны возобновится 19 июня Чемпионат России по футболу возобновится даже чуть раньше ранее обозначенной Российским футбольным союзом (РФС) даты — не 21, а 19 июня.
Коммерсантъ 13:50
Игры
Доля Epic Games Store на рынке PC-игр растет
Глава Epic Games Тим Суини в интервью GameSpot рассказал, что магазин EGS уже контролирует около 15% рынка PC-игр.
Городской портал Новый Нижний 05:00
Здоровье
В Фатежском районе Курской области расследуют вспышку коронавируса
Курск сегодня 06:35
Политика
Сенат заблокировал осуждающую действия Трампа резолюцию
Представителям Демократической партии США в сенате не удалось добиться принятия резолюции, осуждающей действия президента Дональда Трампа для подавления протестов и беспорядков, вспыхнувших по всей стране после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
РБК 20:16
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета 31 мая в 23:06
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
Хоккей
«Амур» расторг контракты с Карповым и Каблуковым
«Амур» расторг контракты с нападающими Максимом Карповым и Ильёй Каблуковым, которые ранее были выменяны из СКА.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 06:55
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 16:25
Авто
Компания Jeep запускает продажи машин онлайн
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Jeep, в рамках сервиса «СберАвто» весь модельный ряд бренда доступен с дополнительной скидкой от 35 до 50 тысяч рублей, которая может суммироваться с другими акциями и спецпредложениями, актуальными в июне.
Автоновости дня вчера в 02:28
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Общество
Афроамериканец-миллиардер потребовал компенсации за рабство в США
В США первый миллиардер-афроамериканец Роберт Джонсон призвал власти выплатить своим соотечественникам внушительную компенсацию за вековое рабство.
РЕН ТВ вчера в 12:44
Игры
Sony убрала с сайта надпись о выходе PlayStation 5 в 2020 году
С официального сайта PlayStation, а именно со странички посвящённой PlayStation 5, пропал текст с датой выхода консоли.
The GEEK 13:57
Общество
Заказов на Aurus из-за ослабления рубля меньше не стало
Заказов на российские автомобили класса "люкс" Aurus из-за ослабления рубля меньше не стало, их количество постепенно увеличивается, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
ПРАЙМ 20:16
Общество
Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе
На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
Lenta.ru 15:08
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
Здоровье
67 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
На 1 июня в Алтайском края выявлено 1 915 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в числе инфицированных 189 детей.
Kursk.com вчера в 01:57
Армия и оружие
Киев заявил о незаконности задержания военного ВСУ в российском Крыму
Задержание украинского военного в Крыму является незаконным, заявили в Вооруженных силах Украины (ВСУ) 2 июня на официальной странице командования десантно-штурмовых войск Украины в сети Facebook.
ИА Красная Весна 17:14
Кино
Съемки фильма «Миссия невыполнима 7» собираются возобновить осенью
Родной город 09:06