Происшествия
Газета.RuЗадержаны 14 предполагаемых участников ночной перестрелки в Казани
Правоохранители разыскали и задержали 14 возможных участников перестрелки в Казани, в результате которой пострадал человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД Татарстана.
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МВД РТ скорректировали сообщение о вражде группировок в Казани, дошедшей до перестрелки
Казанский репортер07:31
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:27, Вашингтон
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Сирийские курды начали отвод войск от турецкой границы
Меморандум об урегулировании кризиса на границе Турции и Сирии, возникшего из-за начатой 9 октября Анкарой военной операции против сирийских курдов, был подписан в Сочи Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября.
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ИноСМИ 07:16
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Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
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Футбол
«Локомотив» и «Спартак» объявили составы на матч РПЛ
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«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
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В Минобороны усомнились в ликвидации главаря ИГ
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Умерла солистка «Бурановских бабушек»
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Поисковик Google получит крупное обновление
Поисковик Google анонсировал самое крупное обновление в алгоритме поиска за последние годы.
Дни24 02:40
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Зеленский приехал на встречу с националистами в Золотом
Украинский лидер Владимир Зеленский приехал на встречу с националистами, которые занимают позиции в Золотом в районе разведения сил и средств, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 08:22
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Трамп опубликовал оставивший в недоумении пользователей Сети твит
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter пост, который оставил в недоумении пользователе Сети.
Газета.Ru вчера в 22:08
Происшествия
В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына
Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
ТАСС 02:42
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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21 августа агентство отмечало, что россияне всё чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль, на границе которого только за первое полугодие «развернули» 3 тыс. человек.
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После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
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Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
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В Петербурге рабочая неделя начнется с похолодания.
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В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
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Отец подозреваемого в расстреле срочника рассказал о его детстве
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Выпустил Дзюбу для того, чтобы забил. И для того, чтобы не терял форму, в которой находится.
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МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
По прогнозу синоптиков, на который ссылается министерство, ожидается усиление ветра порывами 12 – 17 м / с. Неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и днем 27 октября.
Коммерсантъ вчера в 13:56
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ХК «Сибирь» победил магнитогорский «Металлург» в овертайме
ХК "Сибирь" победил магнитогорский "Металлург" в овертайме, об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Футболисты «Хайдука» забили курьезный гол
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