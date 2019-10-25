Происшествия

RT на русскомRT на русскомЗадержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии

Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии. Как сообщает Sky News, задержаны двое жителей Уоррингтона, мужчина и женщина.
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