Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии. Как сообщает Sky News, задержаны двое жителей Уоррингтона, мужчина и женщина.

Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии

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