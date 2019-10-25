Происшествия

RT на русскомRT на русскомЗадержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии

Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии. Как сообщает Sky News, задержаны двое жителей Уоррингтона, мужчина и женщина.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Британская полиция арестовала двух подозреваемых в убийстве 39 человек, найденных в грузовом контейнере

Коммерсантъ08:50

В Британии задержали еще двоих человек по делу о 39 погибших в грузовике

РБК08:18

Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек

ТАСС08:05

В Британии задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек

РИА Новости08:12

В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек

Известия08:02

Задержаны новые подозреваемые по делу о грузовике с 39 трупами в Британии

Lenta.ru08:01

Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии

RT на русском07:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 09:14, Ашберн
Происшествия

Минобороны РФ подтвердило расстрел военных в Забайкалье

REGNUM 08:19
Гаджеты

Intel стала выпускать больше процессоров, но до потребителей они пока не доходят

В своих прогнозах на третий квартал, как поясняют представители Intel, компания ошиблась с величиной спроса, который вырос преимущественно за счёт корпоративного сектора, и выпускаемых в этот период процессоров опять перестало хватать на всех желающих.
3DNews 05:40
Общество

Синоптики объяснили аномально теплую погоду в европейской части России

Необычно теплая погода в европейской части России связана с приходом на Восточно-Европейскую равнину влажного атлантического воздуха, сообщил портал "Метеовести".
РИА Новости 08:13
Экономика

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
Политика

Аваков заступился за «Азов» после критики в США

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.
РИА Новости 04:31
Происшествия

В Марий Эл три человека погибли в ДТП

Три человека погибли, еще трое получили травмы при столкновении трех автомобилей в Звениговском районе республики Марий Эл, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
РИА Новости 08:43
Экономика

Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Экономика

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Известия вчера в 17:01
Политика

Песков рассказал о потере чувства реальности американскими СМИ

По мере приближения выборов президента США американские СМИ все чаще теряют чувство реальности и адекватность.
Вести.Ru 08:20
Происшествия

В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку

В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артем.
РИА Новости 08:23
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Армия и оружие

Кремль прокомментировал ситуацию на границе Сирии и Турции

На границе Сирии и Турции проводится очень кропотливая и сложная работа, но определенные шероховатости нельзя исключать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ФАН 07:42
Экономика

Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Известия вчера в 08:38
Шоу-бизнес

Рита Дакота сделала татуировку в честь дочери Мии

Рита Дакота сделала еще одну татуировку, и на этот раз она посвящена ее дочери Мии. По словам певицы, эскиз татуировки она сделала сама.
ОК! 01:47
Общество

Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Политика Сегодня 23 октября в 09:04
Общество

Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

Полиция Чечни начала проверку в отношении экс-мэра столицы республики Ислама Кадырова после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями Грозного во время пребывания на посту.
РБК 00:27
Происшествия

Перестрелка произошла у супермаркета в Харькове, есть погибший

Днем в пятницу, 25 октября, в Харькове произошла перестрелка, в результате которой погиб мужчина.
Rusvesna.su 08:40
Авто

Когда менять приводной ремень на автомобиле?

Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 05:27
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Общество

«Россия 1» объяснила снятие с эфира шоу Малахова о ЧП под Красноярском

На телеканале «Россия 1» прокомментировали информацию о снятии с эфира выпуска шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» о ЧП под Красноярском, где погибли 17 человек.
News.ru вчера в 09:41
Общество

Автомобилисты стали больше тратить на штрафы

Больше всего за штрафы платят в Москве (582 руб.), Красноярске (579 руб.) и Самаре (531 руб.).
Коммерсантъ 01:02
Общество

Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Общество

«Нафтогаз» попросил президента Словакии помочь побороть коррупцию

Руководство компании «Нафтогаз Украины» направило президенту Словакии Зузане Чапутовой письмо с просьбой «оказать любую возможную поддержку в борьбе с серьезными проявлениями коррупции».
РБК 09:00
Общество

Пьер Нарцисс рассказал о стереотипах африканцев о России

РИА Новости 03:30
Армия и оружие

Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
Общество

Более 90% пассажиров московского метро поддержали ароматизацию вагонов

В рамках нового проекта оборудование по ароматизации воздуха разместили в трёх поездах на Филёвской линии.
Говорит Москва 05:41
Армия и оружие

В МИД отреагировали на решение США отправить 500 военных в Сирию

Россия не хотела бы новых осложнений, которые могут возникнуть в связи с отправкой еще 500 американских военнослужащих на северо-восток Сирии.
Московский Комсомолец 07:56
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк поддержали те, кому раньше помогала она сама

По сообщениям СМИ, врачи до сих пор борются за жизнь 48-летней Анастасии Заворотнюк — актриса страдает от глиобластомы, самой агрессивной формы рака головного мозга.
Woman.ru 08:59
Общество

Власти Дании одобрили строительство морского участка Baltic Pipe

Власти Дании дали согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить из Дании в Польшу.
RT на русском 08:19
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли откровенно рассказала об удалении груди

Анджелина Джоли откровенно рассказала об удалении груди.
Актуальные Новости 08:10
ещё по теме
Главное