Происшествия
ИзвестияЗадержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве
Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве. Об этом 14 октября ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 06:14, Вашингтон
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
В сентябре российское оборонное ведомство опровергло сообщения Reuters о том, что боевые самолёты России нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.
RT на русском 05:47
Армия и оружие
Украина назвала свою версию срыва разведения сил в Донбассе
Украинское командование обвинило Народную милицию самопровоглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в срыве процесса разведения сил и средств в Донбассе.
Lenta.ru 03:50
Политика
Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери
Евросоюз на год продлил санкции в связи с применением и распространением химического оружия, а также из-за инцидента в Солсбери, сообщил Совет ЕС.
РИА Новости 03:21
Происшествия
На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание
Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:58
Происшествия
Суд вынес приговор по делу о хищении выделенных на ГЛОНАСС денег
Суд в Московской области вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при реализации федеральной целевой программы ГЛОНАСС, сообщает пресс-служба регионального главного управления СКР.
REGNUM 05:09
Армия и оружие
Эрдоган заявил о согласии России с турецким вторжением в Кобани
Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября.
Lenta.ru 04:29
Авто
В России предупредили об изменении транспортного налога
После внесенных поправок владельцы транспортных средств стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и не старше трех лет получат повышающий коэффициент 1,1. При этом ранее данный показатель лежал в диапазоне 1,3-1,5. Кроме того изменения коснуться участников системы «Платон», которые теперь будут платить больше, так как лишаться федеральной льготы.
32CARS.ru 11 октября в 11:12
Футбол
«Эрцгебирге» объявил об уходе тренера вратарей Урванчки в «Спартак»
Тренер вратарей немецкого футбольного клуба "Эрцгебирге" Макс Урванчки переходит на работу в московский "Спартак".
РИА Новости 05:59
Финансы
Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета
Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
РИА Новости 04:44
Культура
Элтон Джон назвал Майкла Джексона психически больным
Газета.Ru 01:39
Общество
Минпромторг предложил перерабатывать просроченные продукты
Минпромторг подготовил проект, позволяющий направлять просроченные товары на вторичную переработку.
РИА Новости 02:38
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Общество
В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму
В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
RT на русском 03:42
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Происшествия
Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян
Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
Lenta.ru 05:17
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 12 октября в 16:33
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов назвал Тони Фергюсона своим следующим соперником
Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, планирующий провести очередную защиту титула в марте-апреле 2020 года, подтвердил информацию о том, что его следующим соперником станет первый номер рейтинга легковесов UFC, Тони Фергюсон.
FightTime.ru вчера в 09:30
Гаджеты
Xiaomi придумала новые варианты размещения селфи-камеры
Xiaomi же не перестаёт предлагать новые идеи. В новом патенте компании описаны несколько вариантов размещения селфи-камеры в смартфоне.
Ferra 12 октября в 13:17
Здоровье
Российских водителей обяжут проверяться на хронический алкоголизм
Согласно новому приказу водителей, которые вновь получают права после лишения, обяжут проходить обязательную проверку на хронический алкоголизм.
В курсе.ру 11 октября в 01:44
Происшествия
В Петербурге задержали более 40 мигрантов из-за массовой драки
В Петербурге полиция в рамках проверки по факту массовой драки в центре города, произошедшей в середине сентября, доставила в отделения 43 нелегальных мигранта, говорится в сообщении регионального главка МВД.
РБК 04:59
Армия и оружие
В России на учениях проведут запуск 16 крылатых и баллистических ракет
Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» будут проведены 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет, включая «Булаву» и «Синеву».
RT на русском 05:19
Политика
Сын Байдена покидает правление учрежденного в Китае инвестфонда
Правление частного фонда, учрежденного в Китае для привлечения инвестиций, покидает сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер.
REGNUM 05:08
Энергетика
Европе некуда девать газ: «Газпром» притормозил, а СПГ из США увозят в Азию
Последние отказываются получать новые партии сжиженного газа и трейдеры, если есть возможность, перенаправляют газовозы в Азию.
Евразия Daily 05:34
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Политика
Сурков объявил путинизм идеологией повседневности
Комментируя запуск проекта, Сурков, ранее объявивший путинизм идеологией будущего, назвал изучение данного явления полезным начинанием, поскольку это попытка проанализировать политическое настоящее России.
Lenta.ru 06:01