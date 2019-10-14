Происшествия

ИзвестияИзвестияЗадержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве

Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве. Об этом 14 октября ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.
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«ОВД-Инфо»: в Москве задержали участника акции 10 августа

Дождь03:12

Еще один фигурант задержан в рамках «московского дела»

РЕН ТВ04:06

Исчез новый фигурант «московского дела» Дэнни Кулинич

Московский Комсомолец04:50

В рамках «московского дела» задержаны еще два фигуранта

ТАСС03:24

В Москве задержали участника митинга, который толкнул полицейского

URA.Ru05:25

Задержан активист, которого СМИ называли организатором массовых беспорядков 27 июля

Коммерсантъ02:12

«ОВД-Инфо» сообщило о еще одном обыске у участника акции 10 августа

Медиазона02:41
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Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

В сентябре российское оборонное ведомство опровергло сообщения Reuters о том, что боевые самолёты России нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.
RT на русском 05:47
Армия и оружие

Украина назвала свою версию срыва разведения сил в Донбассе

Украинское командование обвинило Народную милицию самопровоглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в срыве процесса разведения сил и средств в Донбассе.
Lenta.ru 03:50
Политика

Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери

Евросоюз на год продлил санкции в связи с применением и распространением химического оружия, а также из-за инцидента в Солсбери, сообщил Совет ЕС.
РИА Новости 03:21
Происшествия

На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание

Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:58
Происшествия

Суд вынес приговор по делу о хищении выделенных на ГЛОНАСС денег

Суд в Московской области вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при реализации федеральной целевой программы ГЛОНАСС, сообщает пресс-служба регионального главного управления СКР.
REGNUM 05:09
Армия и оружие

Эрдоган заявил о согласии России с турецким вторжением в Кобани

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября.
Lenta.ru 04:29
Авто

В России предупредили об изменении транспортного налога

После внесенных поправок владельцы транспортных средств стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и не старше трех лет получат повышающий коэффициент 1,1. При этом ранее данный показатель лежал в диапазоне 1,3-1,5. Кроме того изменения коснуться участников системы «Платон», которые теперь будут платить больше, так как лишаться федеральной льготы.
32CARS.ru 11 октября в 11:12
Футбол

«Эрцгебирге» объявил об уходе тренера вратарей Урванчки в «Спартак»

Тренер вратарей немецкого футбольного клуба "Эрцгебирге" Макс Урванчки переходит на работу в московский "Спартак".
РИА Новости 05:59
Финансы

Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета

Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
РИА Новости 04:44
Политика

Каталонских политиков приговорили к срокам до 13 лет за референдум

Газета.Ru 03:45
Культура

Элтон Джон назвал Майкла Джексона психически больным

Газета.Ru 01:39
Общество

Минпромторг предложил перерабатывать просроченные продукты

Минпромторг подготовил проект, позволяющий направлять просроченные товары на вторичную переработку.
РИА Новости 02:38
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Общество

В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму

В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
RT на русском 03:42
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Происшествия

Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян

Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
Lenta.ru 05:17
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 12 октября в 16:33
Общество

Лавров рассказал о своем случайном поступлении в МГИМО

Газета.Ru 02:59
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти

В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов назвал Тони Фергюсона своим следующим соперником

Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, планирующий провести очередную защиту титула в марте-апреле 2020 года, подтвердил информацию о том, что его следующим соперником станет первый номер рейтинга легковесов UFC, Тони Фергюсон.
FightTime.ru вчера в 09:30
Политика

Путин впервые за 12 лет посетит Саудовскую Аравию

REGNUM 01:33
Гаджеты

Xiaomi придумала новые варианты размещения селфи-камеры

Xiaomi же не перестаёт предлагать новые идеи. В новом патенте компании описаны несколько вариантов размещения селфи-камеры в смартфоне.
Ferra 12 октября в 13:17
Здоровье

Российских водителей обяжут проверяться на хронический алкоголизм

Согласно новому приказу водителей, которые вновь получают права после лишения, обяжут проходить обязательную проверку на хронический алкоголизм.
В курсе.ру 11 октября в 01:44
Происшествия

В Петербурге задержали более 40 мигрантов из-за массовой драки

В Петербурге полиция в рамках проверки по факту массовой драки в центре города, произошедшей в середине сентября, доставила в отделения 43 нелегальных мигранта, говорится в сообщении регионального главка МВД.
РБК 04:59
Армия и оружие

В России на учениях проведут запуск 16 крылатых и баллистических ракет

Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» будут проведены 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет, включая «Булаву» и «Синеву».
RT на русском 05:19
Политика

Сын Байдена покидает правление учрежденного в Китае инвестфонда

Правление частного фонда, учрежденного в Китае для привлечения инвестиций, покидает сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер.
REGNUM 05:08
Энергетика

Европе некуда девать газ: «Газпром» притормозил, а СПГ из США увозят в Азию

Последние отказываются получать новые партии сжиженного газа и трейдеры, если есть возможность, перенаправляют газовозы в Азию.
Евразия Daily 05:34
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости 04:55
Политика

Сурков объявил путинизм идеологией повседневности

Комментируя запуск проекта, Сурков, ранее объявивший путинизм идеологией будущего, назвал изучение данного явления полезным начинанием, поскольку это попытка проанализировать политическое настоящее России.
Lenta.ru 06:01
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