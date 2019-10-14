Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве. Об этом 14 октября ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве

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