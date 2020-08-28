Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
ПолитРоссия
ПолитРоссия

Задержаны напавшие на автобус злоумышленники в Харьковской области

Сотрудники полиции Харьковской области проявили слаженность в работе. По информации Геращенко, группа нападавших на автобус злоумышленников задержана в Красноградском районе Харьковской области.В источнике
С чего всё началось
«В результате чётких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области группа нападавших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области», — сообщил
 он.
RT на русскомвчера в 14:22
Подробнее о событии
RT на русском

Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом

RT на русскомвчера в 14:22
Коммерсантъ

Напавшие на автобус в Харьковской области задержаны

Коммерсантъвчера в 15:09
ТАСС

Полиция задержала расстрелявших автобус организации «Патриоты - за жизнь»

ТАССвчера в 14:49
Свободная Пресса

На Украине задержаны подозреваемые в обстреле автобуса с оппозиционерами

Свободная Прессавчера в 14:39
РБК

Полиция задержала обстрелявших автобус с оппозиционерами под Харьковом

РБКвчера в 15:17
Взгляд.ру

Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом

Взгляд.рувчера в 14:18
Известия

Полиция задержала подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом

Известиявчера в 14:12

Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым
ИА Красная Весна18:37
102

Израиль второй раз за ночь атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа

12 августа министр обороны Израиля Бени Ганц распорядился сократить рыболовную зону для палестинцев у побережья приморского анклава с 15 морских миль (около 28 км) до 8 морских миль (около 15 км). ВС Израиля в течение этого месяца многократно наносили удары по военным объекты движения ХАМАС в Газе в ответ на запуск шаров со взрывчаткой и ракет.
ТАСС01:02
100

Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент нападения на автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь" на трассе Киев — Харьков в Харьковской области.
РИА Новости18:02
71

Персонализация карты «Тройка» поможет управлять транспортными потоками

Чтобы сделать карту «Тройка» персонализированной, пассажиры могут зарегистрироваться в личном кабинете обновлённого мобильного приложения «Метро Москвы», которое можно протестировать уже сейчас.
Радио 1вчера в 12:11
309

В ЕП подняли вопрос о закупке вакцины от COVID-19 у России

Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил в Европейскую комиссию запрос, в котором поинтересовался, рассматривают ли в ЕК возможность закупки новой российской вакцины от коронавирусной инфекции.
RT на русском23:42
7

Исследование: вторичное жилье в России подешевело в августе на 1,5%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в России в августе вернулась к показателям периода самоизоляции и составила 74,8 тыс. рублей за квадратный метр, что на 1,5% меньше, чем годом ранее, говорится в исследовании аналитического центра ЦИАН.
ТАССвчера в 08:30
3