Израиль второй раз за ночь атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа

12 августа министр обороны Израиля Бени Ганц распорядился сократить рыболовную зону для палестинцев у побережья приморского анклава с 15 морских миль (около 28 км) до 8 морских миль (около 15 км). ВС Израиля в течение этого месяца многократно наносили удары по военным объекты движения ХАМАС в Газе в ответ на запуск шаров со взрывчаткой и ракет.