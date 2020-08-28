Задержаны напавшие на автобус злоумышленники в Харьковской области
Сотрудники полиции Харьковской области проявили слаженность в работе. По информации Геращенко, группа нападавших на автобус злоумышленников задержана в Красноградском районе Харьковской области.В источнике
С чего всё началось
«В результате чётких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области группа нападавших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области», — сообщил
он.
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Свободная Прессавчера в 14:39