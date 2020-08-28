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ПолитРоссия
ПолитРоссия

Задержаны напавшие на автобус злоумышленники в Харьковской области

Сотрудники полиции Харьковской области проявили слаженность в работе. По информации Геращенко, группа нападавших на автобус злоумышленников задержана в Красноградском районе Харьковской области.В источнике
С чего всё началось
«В результате чётких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области группа нападавших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области», — сообщил
 он.
RT на русскомвчера в 14:22
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Свободная Пресса

На Украине задержаны подозреваемые в обстреле автобуса с оппозиционерами

Свободная Прессавчера в 14:39
Коммерсантъ

Напавшие на автобус в Харьковской области задержаны

Коммерсантъвчера в 15:09
ТАСС

Полиция задержала расстрелявших автобус организации «Патриоты - за жизнь»

ТАССвчера в 14:49
РБК

Полиция задержала обстрелявших автобус с оппозиционерами под Харьковом

РБКвчера в 15:17
RT на русском

Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом

RT на русскомвчера в 14:22
Взгляд.ру

Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом

Взгляд.рувчера в 14:18
Известия

Полиция задержала подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом

Известиявчера в 14:12

В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 08:25
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В Москве прошла премьера фильма «Вратарь галактики» с Ефремовым

Премьера картины Джаника Файзиева Вратарь галактики, одну из ролей в котором сыграл обвиняемый в смертельном ДТП актер Михаил Ефремов, состоялась в столичном кинотеатре Октябрь 26 августа.
iReactor26 августа в 06:55
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUMвчера в 01:37
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Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент нападения на автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь" на трассе Киев — Харьков в Харьковской области.
РИА Новости18:02
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Бывший вице-премьер Алтая Пальталлер задержан за превышение полномочий

Правоохранительные органы задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера по подозрению в превышении полномочий в период пребывания на должности.
Газета.Ruвчера в 01:26
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Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна18:37
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Компания Sony по спецприглашениям начала принимать предзаказы на PS5

Sony объявила о последнем шаге в своем затянувшемся анонсе PlayStation 5: компания открыла онлайн-регистрацию, чтобы получить приглашение одним из первых сделать предварительный заказ консоли прямо с сайта PlayStation.
Asteraвчера в 02:38
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Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии

Минск, 28 августа 2020, 06:42 — REGNUM Предложение сделать белорусский язык единственным государственным языком Белоруссии, лишив этого статуса русский язык, сделал бывший глава Верховного совета республики Станислав Шушкевич 27 августа в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».
REGNUM23:42
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