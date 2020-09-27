Задержаны несколько человек перед протестной акцией в Минске
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Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек перед началом несанкционированной акции в центре Минска. Об этом 27 сентября, сообщила пресс-секретарь городского управления МВД Наталья Ганусевич.В источнике
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