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Известия
Известия

Задержаны несколько человек перед протестной акцией в Минске

Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек перед началом несанкционированной акции в центре Минска. Об этом 27 сентября, сообщила пресс-секретарь городского управления МВД Наталья Ганусевич.В источнике
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Газета.Ru

В Минске начались первые задержания

Газета.Ru07:12
ТАСС

Правоохранительные органы провели первые задержания в Минске перед акцией оппозиции

ТАСС07:34
Известия

Задержаны несколько человек перед протестной акцией в Минске

Известия07:29
RT на русском

В Минске провели задержания перед запланированной акцией протеста

RT на русском07:17
РИА Новости

В Минске задержали несколько человек перед акцией протеста

РИА Новости06:58
ТК Звезда

В Минске задержали не менее 20 участников акции протеста на Комаровском рынке

ТК Звездавчера в 10:14
Интерфакс

В Минске начались задержания протестующих

Интерфаксвчера в 08:02

От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известия20:40
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В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%

Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
REGNUM01:29
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Система сломалась. Америка выйдет из кризиса без обеих партий

Ли Дратман говорит: да ничего особенного не происходит, наша политическая система развивается циклами, каждый в 24-36 лет (они замедляются потому, что люди живут дольше и продуктивнее, о чем свидетельствует почтенный возраст всех нынешних кандидатов в президенты).
РИА Новости01:00
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