Происшествия
Вести.RuЗадержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске. В результате нападения два сотрудника службы инкассации получили ранения, передает "Интерфакс".
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Задержаны трое подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске
Городские новости. Красноярсквчера в 22:44
МВД раскрыло подробности задержания бандитов, стрелявших в красноярских инкассаторов
Newslab.ruвчера в 23:30
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Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
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В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
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Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
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Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
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В Берлине арестован DJ Денис Казначеев
В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
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Президент России Владимир Путин распорядился создать национальную базу генетической информации.
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Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
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Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем
Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
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В Прикамье от коронавируса выздоровели 1220 человек
Напомним, на утро 7 июня Пермском крае выявлено 2067 случаев инфицирования коронавирусом, 68 человек скончались.
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