Происшествия

Вести.RuВести.RuЗадержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске. В результате нападения два сотрудника службы инкассации получили ранения, передает "Интерфакс".
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Слишком наследили: как задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске

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Задержаны трое подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске

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В Красноярске задержаны трое нападавших на инкассаторов

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Газета.Ru вчера в 15:38
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Стоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43

Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43.
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РБК: в Москве с 14 июня могут отменить цифровые пропуски

В Москве с 14 июня могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенной из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил РБК со ссылкой на источник из компании-партнера мэрии.
РИА Новости вчера в 04:48
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В Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске

В день аварии на ТЭЦ-3 о произошедшем разливе топлива было известно в Красноярске, рассказал РЕН ТВ замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин.
Ридус вчера в 15:50
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Общество

В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице

Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия 06 июня в 14:58
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Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Lenta.ru 01:00
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Наука

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Экономика

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Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
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Член Совета Федерации Алексей Пушков поспорил с бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом.
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В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
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Экономика

Власти Гонконга начнут 8 июля выплаты населению в связи с пандемией

Правительство Гонконга 8 июля начнет осуществлять обещанные выплаты населению по 10 тыс. гонконгских долларов ($1 290) в рамках помощи в условиях пандемии нового коронавируса.
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Планетологи из Института SETI и Университета Пердью вышли с предположением - необычный наклон орбиты Деймоса, возможно, говорит о том, что в прошлом у Марса присутствовало массивное кольцо.
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Политика

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