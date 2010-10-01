Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске. В результате нападения два сотрудника службы инкассации получили ранения, передает "Интерфакс".

Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

Политика На сайт голосования по Конституции внесены изменения На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация об ограничениях сроков президента России Владимира Путина. 2,7K

Происшествия Слушания по делу МН17 возобновляются в Нидерландах После почти трехмесячного перерыва 8 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing на Украине в июле 2014 года. 3

Общество СМИ узнали о законопроекте о минимальной почасовой зарплате в России Депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда. 519

Энергетика «Газпром» объявил о закупке труб большого диаметра на 100 млрд рублей Москва, 7 июня 2020, 13:55 — REGNUM Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» объявило о крупнейшей в истории государственной корпорации «Газпром» закупке труб большого диаметра (ТБД) — одним лотом сразу на сотни миллиардов рублей. 482

Общество Пропуска в Москве могут отменить с середины июня Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии. 1,8K

Футбол Солигорский «Шахтер» обыграл «Энергетик-БГУ» и вышел на второе место «Шахтер» набрал 24 очка и вышел на второе место в турнирной таблице, «Энергетик» располагается на 4-й строчке.

Происшествия Сахалинка перевела экстрасенсу-мошеннице почти миллион рублей Все что требуется от сахалинки, это перевести на деньги на банковскую карту.

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,9K

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1,2K

Фигурное катание Переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко подтверждён официально Президиум Федерации фигурного катания Москвы утвердил переход двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой и Вероники Жилиной из школы «Самбо-70» в академию Евгения Плющенко.

Политика Великобритания обвинила ФРГ в «измене» из-за «Северного потока – 2» Депутат парламента Великобритании Дэниел Кавчински обвинил Германию в «предательстве» Европы из-за сотрудничества с Россией по проекту «Северный поток – 2». Об этом парламентарий рассказал газете Daily Express.

Футбол Решающие матчи Лиги чемпионов могут пройти в Лиссабоне Стало известно, где пройдут решающие поединки нынешнего сезона Лиги чемпионов.

Шоу-бизнес Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч станцевали под модный трек На видеозаписи семейство двукратного олимпийского чемпиона исполняет модный танец в солнцезащитных очках под популярный в интернете трек Banana (DJ FLe — Minisiren Remix) в исполнении Conkarah и Shaggy. 6

Религия Что нельзя делать в Духов день и почему запрещены работы на земле Наши предки не работали в Духов день на земле и угадывали погоду на лето День Святого Духа отмечают православные христиане в 2020 году 8 июня. 26

Политика Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе. 1,1K