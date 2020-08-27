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ФАН
ФАН

Подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом задержаны

14 человек, подозреваемые в нападении на микроавтобус на трассе между Киевом и Харьковом, задержаны. Об этом в четверг сообщила пресс-служба местного отделения национальной полиции Украины. По данным правоохранителей, инцидент произошел около 19.10 в районе города Люботин.В источнике
С чего всё началось
«В результате чётких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области группа нападавших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области», — сообщил
 он.
RT на русском14:22
Подробнее о событии
РБК

Полиция задержала обстрелявших автобус с оппозиционерами под Харьковом

РБК15:17
Коммерсантъ

Напавшие на автобус в Харьковской области задержаны

Коммерсантъ15:09
Известия

Полиция задержала подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом

Известия14:12
Свободная Пресса

На Украине задержаны подозреваемые в обстреле автобуса с оппозиционерами

Свободная Пресса14:39
RT на русском

Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом

RT на русском14:22
Взгляд.ру

Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом

Взгляд.ру14:18
ТАСС

Полиция задержала расстрелявших автобус организации «Патриоты - за жизнь»

ТАСС14:49

Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии
Ведомости04:28
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Персонализация карты «Тройка» поможет управлять транспортными потоками

Чтобы сделать карту «Тройка» персонализированной, пассажиры могут зарегистрироваться в личном кабинете обновлённого мобильного приложения «Метро Москвы», которое можно протестировать уже сейчас.
Радио 112:11
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Пентагон осудил учения КНР в Южно-Китайском море

«Министерство обороны обеспокоено недавним решением Китайской Народной Республики провести 23—29 августа военные учения, в том числе запуск баллистических ракет, вокруг Парасельских островов в Южно-Китайском море», — цитирует сообщение РИА Новости.
RT на русском16:03
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COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

Вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрационное удостоверение сразу после завершения второго этапа клинических исследований - по такой же ускоренной схеме, как и первая вакцина "Спутник V" Института Гамалеи.
Интерфакс16:18
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Весна08:25
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