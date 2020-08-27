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Lenta.ru
Lenta.ru

Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом

Задержаны подозреваемые в обстреле под Харьковом автобуса с активистами общественной организации «Патриоты — за жизнь». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции. Известно, что четыре человека получили ранения, возбуждено дело по статье «хулиганство».В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Два человека ранены в результате обстрела автобуса на Украине

Российская газетавчера в 14:29
Фонтанка.Ру

Под Харьковом расстреляли автобус с активистами-патриотами. Ранены двое

Фонтанка.Рувчера в 13:49
RT на русском

Два человека пострадали при обстреле автобуса под Харьковом

RT на русскомвчера в 13:51
Lenta.ru

Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом

Lenta.ruвчера в 14:28
РИА Новости

В результате нападения на автобус под Харьковом есть пострадавшие

РИА Новостивчера в 13:09
Эхо Москвы

Украинская полиция завела дело о хулиганстве после обстрела автобуса под Харьковом

Эхо Москвывчера в 14:02
Известия

Два человека получили ранения при обстреле автобуса под Харьковом

Известиявчера в 13:37

Skoda рассекретила комплектации Octavia для России

По официальным данным российских представителей чешской автокомпании, новая генерация лифтбека Skoda Octavia появится в России в конце сентября этого года, но точная дата дебюта пока не сообщается.
SpeedMe26 августа в 02:59
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В Крыму зафиксирован рекордный суточный прирост носителей коронавируса

Симферополь, 28 августа 2020, 10:01 — REGNUM Сразу 84 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось в Республике Крым за минувшие сутки, об этом на своей странице в социальной сети написал 28 августа глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM03:01
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Министр образования Кубани рассказала о длительности «коронавирусных ограничений» в школах

Обещается, что осенние каникулы пройдут по расписанию Журналисты "Комсомольской правды" задали министру образования Кубани Елене Воробьевой ряд вопросов, которые интересуют родителей школьников.
Усть-Лабинск Инфо04:24

Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки

Компания "Юнилевер" при поддержке Союза мороженщиков России обратилась к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой исключить мороженое весом до 100 г из списка товаров, подлежащих маркировке по экономическим и технологическим причинам.
Газета.Ru03:08
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Кубань в 2020 году увеличила экспорт сахара в 8 раз

Предприятия Краснодарского края с начала 2020 года экспортировали 270 тыс. тонн сахара, что более чем в восемь раз превышает результат аналогичного периода 2019 года, сообщает пресс-служба администрации региона.
Деловая газета. Югвчера в 10:33