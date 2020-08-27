Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом

Задержаны подозреваемые в обстреле под Харьковом автобуса с активистами общественной организации «Патриоты — за жизнь». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции. Известно, что четыре человека получили ранения, возбуждено дело по статье «хулиганство».