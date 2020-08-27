Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом
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Задержаны подозреваемые в обстреле под Харьковом автобуса с активистами общественной организации «Патриоты — за жизнь». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции. Известно, что четыре человека получили ранения, возбуждено дело по статье «хулиганство».В источнике
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Украинская полиция завела дело о хулиганстве после обстрела автобуса под Харьковом
Эхо Москвывчера в 14:02