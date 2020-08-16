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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Задержаны подозреваемые в подрыве самодельной бомбы в Минске

Милиция задержала троих подозреваемых в подрыве самодельной бомбы возле универмага «Беларусь» в Минске. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства внутренних дел Белоруссии.В источнике
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РБК

МВД Белоруссии сообщило о взрыве около универмага в Минске

РБКвчера в 13:03
URA.Ru

В Минске взорвали самодельную бомбу

URA.Ruвчера в 12:48
РИА Новости

В Минске задержали трех подозреваемых во взрыве самодельного устройства

РИА Новостивчера в 12:14
RT на русском

В Минске задержали трёх подозреваемых во взрыве СВУ

RT на русскомвчера в 12:17
Комсомольская правда

Подозреваемых в подрыве самодельной бомбы у универмага «Беларусь» задержали в Минске

Комсомольская правдавчера в 12:10
Московский Комсомолец

Задержанный за взрыв возле универмага «Беларусь» пытался выдавить глаза милиционеру

Московский Комсомолецвчера в 13:06
Эхо Москвы

МВД Белоруссии сообщило о задержании двоих мужчин и женщины

Эхо Москвывчера в 12:05
КП - Беларусь

В субботу около универмага «Беларусь» взорвалось самодельное устройство

КП - Беларусьвчера в 14:49

В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс направила предложение вице-премьеру России Татьяне Голиковой о выделении 1 сентября дополнительного оплачиваемого выходного для родителей первоклассников.
RT на русском21:51
8

Ученые смогли «поймать» отражение луча лазера от рефлектора лунного аппарата LRO

Следующим этапом исследования авторы видят сравнение этого отраженного света со светом лазеров, отраженным от рефлекторов, оставленных на поверхности Луны астронавтами миссии «Аполлон» НАСА в 60-70-е гг. 20-го столетия.
AstroNews.ruвчера в 10:33

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на атаки из сектора Газа

Армия обороны Израиля в понедельник сообщила, что нанесла удар по наблюдательным пунктам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и провокационные действия палестинцев.
ТАСС18:57
8

Кандидат в президенты Белоруссии отказался принять поклон Лукашенко

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, набравший по итогам голосований 1,21 процента голосов, отказался принимать извинения главы МВД Юрия Караева, объяснения спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой и «обещания и поклоны» главы государства Александра Лукашенко.
Lenta.ruвчера в 16:20
4

В Tencent заявили о минимальном ущербе от запрета на сделки в США

Пекин, 16 августа 2020, 13:21 — REGNUM Запрет финансовой деятельности Tencent на территории Соединённых Штатов окажет минимальное влияние на доходы китайской компании, заявил главный специалист по стратегии Tencent Джеймс Митчелл в ходе телеконференции.
REGNUMвчера в 06:21

Счётная палата выявила нарушения ФТС на 459 млн рублей в 2019 году

«Проверка выявила 744 нарушения законодательства ЕАЭС и России при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля товаров на сумму 459,8 млн рублей: 728 нарушений, связанных с неправильной классификацией товаров», — цитирует аудитора Андрея Батуркина пресс-служба контрольного ведомства.
RT на русском19:37
4

Дарья Мороз уходит из МХТ имени Чехова

О причинах своего ухода Мороз не сообщает, однако ходят слухи, что Дарья не смогла ужиться с новым руководителем МХТ Сергеем Женовачем, который пришел на смену Олегу Табакову, руководившему театром 18 лет.
Paparazzi.ruвчера в 14:52
10

«Умные» телевизоры признаны средством для слежки за пользователями

Вся информация с телевизоров может отправляться на сервер, что необходимо для усовершенствования работы ряда функций, но как отмечает специалист, эти данные могут быть использованы спецслужбами некоторых стран.
Asteraвчера в 13:42
57

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Как ранее сообщали «Автоновости дня», Госавтоинспекция в России начала штрафовать водителей за багажники на крыше авто, которые не прошли сертификацию и не зарегистрированы в ГИБДД.
Автоновости дня15 августа в 04:00
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