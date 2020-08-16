Задержаны подозреваемые в подрыве самодельной бомбы в Минске
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Милиция задержала троих подозреваемых в подрыве самодельной бомбы возле универмага «Беларусь» в Минске. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства внутренних дел Белоруссии.В источнике
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Подозреваемых в подрыве самодельной бомбы у универмага «Беларусь» задержали в Минске
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