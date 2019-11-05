Происшествия

ИзвестияИзвестияЗадержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщают следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-главы Киселевска Сергея Лаврентьева

Комсомольская правда - Кемерово00:46

В Кузбассе задержали двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска

РИА Новости00:13

В Кузбассе задержали подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселёвска

Сибдепо00:38

Оперативники задержали двоих подозреваемых в убийстве экс-главы Киселевска

VSE42.RU00:32

Задержаны подозреваемые в убийстве экс-мэра Киселевска

Московский комсомолец Кузбасс00:40

В Кемеровской области задержали подозреваемых в убийстве экс-главы Киселевска

ТАСС00:10

В СК сообщили подробности об убитом при нападении на экс-мэра Киселёвска кузбассовце

Газета Кемерова01:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:38, Ашберн
Экономика

УГМК получит крупнейшее месторождение меди на Урале

Правда УрФО вчера в 22:21
Происшествия

В ЕАО при столкновении машин погибли четыре человека

В Еврейской автономной области двое взрослых и двое детей погибли во вторник при лобовом столкновении легковых автомобилей.
Российская газета 01:21
Общество

Судьи и депутаты получают пенсии выше 40 тысяч рублей в месяц

Газета.Ru вчера в 23:54
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Общество

РБК узнал об утечке данных владельцев кредитных карт Альфа-банка

Один из клиентов после звонка мошенников заблокировал карту. Данные клиентов из договоров «Альфастрахования» РБК подтвердить не смог.
Ведомости 00:45
Происшествия

Пропавшего в Челябинске мужчину, страдавшего аутизмом, нашли мертвым

Жителя Челябинска Льва Холодилина, поиски которого вели полиция и волонтеры с 23 октября, нашли мертвым, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
РИА Новости 01:11
Общество

Свыше половины россиян оказались безразличны к Навальному

Более 60% россиян безразличны к оппозиционному политику Алексею Навальному и ничего не знают о его деятельности, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 22:44
Хоккей

Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде

Discover24 01:30
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 12:40
Политика

Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву

Газета.Ru 03 ноября в 04:34
Футбол

После матча «Крыльев Советов» и «Рубина» скончался стюард

Один из стюардов матча 15-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Рубином» скончался после завершения встречи.
Матч ТВ 01:07
Кино

Создатель сериала по «Ведьмаку» пообещала минимум семь сезонов

Согласно интервью журналу SFX, у сериала, релиз первого сезона которого состоится 20 декабря, по ее прикидкам, будет не менее семи сезонов.
Российская газета вчера в 08:05
Финансы

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС

Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Известия 00:56
Шоу-бизнес

Ева Польна прокомментировала состояние дочери

Эвелин, дочь солистки «Гостей из будущего» Евы Польны и певца Дениса Клявера, попала в реанимацию в бессознательном состоянии.
Wday.ru 00:55
Шоу-бизнес

Алла Пугачева не вернется на сцену

Пугачева была в кедах, что приятно удивило Дружинина. Портал Белновости пишет, что Пугачева решила не возвращаться на сцену.
Вести Подмосковья 01:10
Политика

NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей

Российская газета вчера в 22:42
Общество

Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
РИА Новости вчера в 19:04
Армия и оружие

Минобороны планирует вернуть понятие «военная тайна»

Минобороны намерено вернуть в российское законодательство понятие военной тайны, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:57
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Происшествия

Таможенники обнаружили у российской туристки золотые «стельки»

Известия 01:15
Здоровье

Могла разорвать изнутри: врачи удалили женщине опухоль весом 18 кг

РЕН ТВ вчера в 19:58
Политика

В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
RT на русском вчера в 16:25
Шоу-бизнес

Повзрослевшей дочерью Евой похвасталась Лолита Милявская

Артистка редко выкладывает в сеть снимки с дочерью, каждый раз это становится сенсацией. Ева родилась в 1998 году, ее отец Александр Цекало.
Privet-Rostov.ru 03 ноября в 13:39
Здоровье

Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха

Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Культура

Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском 03 ноября в 08:44
Армия и оружие

Неспособность ядерной «Булавы» стрелять на запад объяснили

Lenta.ru вчера в 20:09
Происшествия

В Саратовской области 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме

Российская газета 00:52
Шоу-бизнес

Муж Лолиты озвучил причину развода с ней

Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Политика

Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
РБК вчера в 16:04
ещё по теме
Главное