Происшествия
ИзвестияЗадержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщают следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу.
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Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-главы Киселевска Сергея Лаврентьева
Комсомольская правда - Кемерово00:46
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