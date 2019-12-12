Происшествия

ANNA-NewsANNA-NewsЗадержаны подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков завил о задержании подозреваемых в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета.
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"Только что Нацполиция задержала и с согласия Генеральной прокуратуры Украины объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета", — написал глава МВД в Twitter
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РИА Новости08:31

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Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета

РБК09:01

На Украине задержаны фигуранты дела об убийстве журналиста Шеремета

Коммерсантъ08:55

Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Шеремета

Телеканал 360°08:31

На Украине задержаны фигуранты по делу об убийстве Шеремета

ТАСС08:45

На Украине задержаны подозреваемые в убийстве Шеремета

Известия08:32

Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

РИА Новости08:31

Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

Интерфакс08:51
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