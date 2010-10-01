Происшествия
iReactorЗадержаны подозреваемые в убийстве журналиста Шеремета
Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщает о задержании подозреваемых в подрыве машины, в которой находился журналист Павел Шеремет, 20 июля 2016 года в Киеве.
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Политика
Песков ответил на вопрос о запрете шуток про Путина
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении запрещено шутить про главу государства.
Политика
Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании
Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Хоккей
Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
Политика
Зеленский высказался за изменение Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
Политика
Владимир Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио губернатора ЕАО
Владимир Путин провел рабочую встречу с Ростиславом Гольдштейном, назначенным в соответствии с Указом Президента временно исполняющим обязанности губернатора ЕАО, сообщает сайт Кремля.
Политика
Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину
Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Общество
Госдума одобрила закон о запрете штрафа за превышение средней скорости
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает штрафовать водителей за превышение средней скорости на участке дороги.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Общество
Ученые выявили смертельную опасность дневного сна
Дневной и продолжительный ночной сон повышают риск развития инсульта.
Происшествия
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до шести
Не менее шести человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии.
Политика
Зеленский представил свою «формулу будущего для Украины»
Украинский лидер Владимир Зеленский презентовал собственную «формулу будущего для Украины» из пяти составляющих.
Кино
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»
Политика
Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию об официальном признании геноцида армян Османской Империей.
Футбол
Киевское «Динамо» вылетает из Лиги Европы
На 45-й минуте гол забил Марко Араторе. Уйти от поражения украинской команде удалось только на 94-й матча.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Происшествия
Названа причина пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий": Пожар в красках: что стало причиной ЧС на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Шоу-бизнес
Егор Крид выплатит больше 100 миллионов лейблу Black Star
Заявляют, что за возможность выступать сольно Егор Крид обязан выложить Black Star огромную сумму — 102 миллиона рублей.
Политика
Путин снизит пенсионный возраст. Но только на один год
Президент Владимир Путин, ближе к транзиту власти в 2024 году, пойдет на меры «социального популизма», чтобы поднять свой рейтинг.
Общество
Более четверти россиян боятся увольнения
Опасаются такого исхода 26% граждан, работающих в отрасли безопасности, управления персоналом, транспортной сфере, а также продавцы и банковские служащие Согласно результатам опроса службы исследований рекрутинговой компании HeadHunter, показатель числа людей со страхом увольнения вырос на 2% от того, что был в прошлом квартале.
Политика
Рада продлила закон об особом статусе Донбасса
Украинские депутаты решили продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса, а не принимать новый.
Наука
За аутоиммунные заболевания у женщин отвечают отцовские Х-хромосомы
Ученые из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе в ходе проведенного исследования выяснили, что именно отцовские X-хромосомы виновны в аутоиммунных заболеваниях женщин.
Единоборства
Поветкин рассказал, что у него не получилось в ничейном бою с Хантером
Итальянец Стефано Кароза увидел победу Хантера, а ничейным бой признал американец Гленн Фельдман.
Футбол
Роман Абрамович вновь отказался продать «Челси»
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Происшествия
Россиянину могут дать срок за истязание соседей конским ржанием
Полиция завела уголовное дело по статье 117 УК России ("Истязание двух и более лиц") против 46-летнего жителя Нижнего Новгорода.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Политика
МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.