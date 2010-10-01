Происшествия

iReactoriReactorЗадержаны подозреваемые в убийстве журналиста Шеремета

Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщает о задержании подозреваемых в подрыве машины, в которой находился журналист Павел Шеремет, 20 июля 2016 года в Киеве.
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Задержаны подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета

SakhaNews13:39

Задержаны подозреваемые в убийстве журналиста Шеремета

iReactor08:39

Нацполиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

Народные новости08:33

Полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

РЕН ТВ08:30
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Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»

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Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию об официальном признании геноцида армян Османской Империей.
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На 45-й минуте гол забил Марко Араторе. Уйти от поражения украинской команде удалось только на 94-й матча.
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В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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В NASA создали карту залежей водяного льда на Марсе

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МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
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Шеремет Павел
Российский, белорусский и украинский тележурналист, руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, впоследствии - «Первого канала». В дальнейшем работал на Общественном телевидении России. Коллега журналиста Дмитрия Завадского.
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