Происшествия
Газета.RuЗадержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Установлены несколько подозреваемых в распространении в интернете фейков о вспышке коронавируса в Москве, в их отношении проводится доследственная проверка. Об этом сообщил источник "Интерфакса" в правоохранительных органах. Скоро следствие примет меры по удалению фейков, добавил он.Интерфакс06:41
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