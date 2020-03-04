Происшествия

Газета.RuГазета.RuЗадержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось

Установлены предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

Установлены несколько подозреваемых в распространении в интернете фейков о вспышке коронавируса в Москве, в их отношении проводится доследственная проверка. Об этом сообщил источник "Интерфакса" в правоохранительных органах. Скоро следствие примет меры по удалению фейков, добавил он.
Интерфакс06:41

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«Интерфакс» сообщил о задержании распространителей фейков о коронавирусе

РБК08:28

Полиция задержала нескольких распространителей фейков о разгуле коронавируса в Москве

Фонтанка.Ру07:08

Распространители фейков о коронавирусе в Москве задержаны

Национальная служба новостей07:28

Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

Газета.Ru07:00

Установлены предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

Интерфакс06:41

Задержаны распространители фейков о коронавирусе в Москве

Lenta.ru07:04

Правоохранители установили распространителей слухов о коронавирусе

Российская газета07:18
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