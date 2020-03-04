Установлены несколько подозреваемых в распространении в интернете фейков о вспышке коронавируса в Москве, в их отношении проводится доследственная проверка. Об этом сообщил источник "Интерфакса" в правоохранительных органах. Скоро следствие примет меры по удалению фейков, добавил он.

с чего всё началось

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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