Общество
Lenta.ruЗадержаны распространители фейков о коронавирусе в Москве
Распространителей фейковой информации о массовом заражении коронавирусом в Москве задержали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Задержаны несколько подозреваемых в распространении в интернете фейков о вспышке коронавируса в Москве, в их отношении проводится доследственная проверка. Об этом сообщил источник "Интерфакса" в правоохранительных органах. Скоро следствие примет меры по удалению фейков, добавил он.Интерфакс06:41
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СМИ: задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе в России
Московский Комсомолец07:08
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