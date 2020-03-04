Общество

Lenta.ruLenta.ruЗадержаны распространители фейков о коронавирусе в Москве

Распространителей фейковой информации о массовом заражении коронавирусом в Москве задержали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

Задержаны несколько подозреваемых в распространении в интернете фейков о вспышке коронавируса в Москве, в их отношении проводится доследственная проверка. Об этом сообщил источник "Интерфакса" в правоохранительных органах. Скоро следствие примет меры по удалению фейков, добавил он.
Интерфакс06:41

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Задержаны подозреваемые в распространении фейков о коронавирусе

Взгляд.ру07:13

Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

Интерфакс06:41

СМИ: задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе в России

Московский Комсомолец07:08

Задержаны распространители фейков о коронавирусе в Москве

Lenta.ru07:04

Началась доследственная проверка лиц, распространяющих ложные сведения о массовых заражениях коронавирусом в Москве

Эхо Москвы07:01

Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

Газета.Ru07:00

Полиция задержала нескольких распространителей фейков о разгуле коронавируса в Москве

Фонтанка.Ру07:08
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
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Количество сверхбогатых людей в мире по итогам 2019 года составило 513 244 человек, что на 31 тыс. человек больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные отчета.
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Армия и оружие

Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

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Хоккеисту НХЛ порезали лицо коньком во время матча

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Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

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Определились соперники сборной России в Лиге наций УЕФА

В лигу попали команды, занимающие места с 1-го по 16-е, с 17 по 32 – в лиге В, с 33 по 48 – в лиге С, оставшиеся шесть сборных – в лиге D. Лига наций УЕФА призвана заменить товарищеские матчи сборных на официальные игры с равными по силе соперниками.
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В Белоруссии лабораторно подтверждено шесть случаев коронавируса

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Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Китайские ученые выявили у коронавируса два подтипа

Мутация китайского коронавируса вызвала к жизни два подтипа смертельно опасной инфекции.
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