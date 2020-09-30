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ТАСС
ТАСС

Задержали заключенных, сбежавших из колонии в Дагестане

В ночь на 23 сентября из колонии в поселке Шамхал сбежали шестеро заключенных. По данным ГУ ФСИН по Дагестану, заключенные совершили побег, сделав подкоп. Четверо из шести были осуждены к длительным срокам за наркотических преступления, двое - за убийства.В источнике
С чего всё началось
Все шесть ранее разыскиваемых особо опасных преступников, совершивших побег из колонии строго режима в Дагестане, задержаны на территории Калмыкии, сообщает
 МВД РД.
Российская газета06:45
Подробнее о событии
Интерфакс

Все шестеро сбежавших из дагестанской колонии задержаны

Интерфакс06:18
РИА Новости

Задержаны заключенные, сбежавшие из колонии в Дагестане через подкоп

РИА Новости06:23
АиФ Дагестан

Задержаны сбежавшие из колонии строгого режима в Дагестане заключенные

АиФ Дагестан06:35
Коммерсантъ

В Калмыкии задержаны шестеро беглецов из дагестанской колонии

Коммерсантъ06:52
ТАСС

Задержали заключенных, сбежавших из колонии в Дагестане

ТАСС06:26
Российская газета

Сбежавших из колонии Дагестана осужденных нашли в Калмыкии

Российская газета06:45
RT на русском

Задержаны совершившие побег из колонии в Дагестане заключённые

RT на русском06:13

Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии
Газета.Ruвчера в 12:23
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Рестораторы оценили запрет на включение чаевых в чек

Запрет включать чаевые в чек, который по требованию Роспотребнадзора станет обязательным с Нового года, не окажет существенного влияния на работу ресторанов в России, считает владелец сети мясных ресторанов Goodman Андрей Зайцев.
РБК06:22
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В Минобороны Армении заявили о применении вооружения широкого радиуса

«Минобороны предупреждает, что армянские ВС вынуждены использовать средства огневого поражения и военную технику широкого радиуса для уничтожения живой силы, движимого и недвижимого имущества, военной техники на больших площадях»,цитирует новостное агентство запись Степанян в соцсети Facebook.
Военное деловчера в 05:25
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Посол Азербайджана: признание Арменией независимости Карабаха будет сожжением всех мостов

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ТАСС06:48
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Путин поздравил актрису Веру Васильеву с 95-летием

В своем обращении президент России поздравил актрису Московского академического театра сатиры, назвав ее профессиональный путь и неизменную приверженность традициям отечественного искусства замечательным примером творческого долголетия, а также вдохновенного служения избранному делу.
Газета Культура03:29
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Зеленский уволил замглавы делегации Украины в ТКГ за позицию по России

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого премьер-министра Витольда Фокина с поста заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) за высказанную им позицию по конфликту в Донбассе.
Lenta.ru06:41
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