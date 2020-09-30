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В ночь на 23 сентября из колонии в поселке Шамхал сбежали шестеро заключенных. По данным ГУ ФСИН по Дагестану, заключенные совершили побег, сделав подкоп. Четверо из шести были осуждены к длительным срокам за наркотических преступления, двое - за убийства.