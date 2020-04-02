Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъЗадержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
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с чего всё началось

Источник: ФСБ проводит следственные действия в МВД в рамках дела о коррупции

МОСКВА, 2 апреля. / ТАСС/. Сотрудники ФСБ России проводят следственные действия в следственном департаменте МВД России в рамках уголовного дела о коррупции.
ТАСС08:33

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ФСБ задержала двух генералов из Следственного департамента МВД

РБК12:47

«Ъ» сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД

РИА Новости10:29

Стали известны детали дела подозреваемых во взятке генералов МВД

РЕН ТВ10:01

Источник сообщил о задержании двух замов начальника следственного департамента МВД

Интерфакс09:17

Источник: двум генералам МВД России инкриминируется злоупотребление полномочиями

ТАСС10:16

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Коммерсантъ09:02

В Москве задержаны два генерала МВД

Эхо Москвы11:20
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Энергетика

«Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе

Из-за очень мягкой зимы, снижения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что «Газпрому» стало невыгодно продавать его.
Lenta.ru 31 марта в 09:17
Общество

Власти Москвы продлили «коронавирусные ограничения». Главное

Сергей Собянин 2 апреля объявил о продлении ограничительных мер в Москве в связи с распространением коронавируса.
ТАСС 13:28
Политика

Врио главы Коми назначен Владимир Уйба

Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Известия 11:35
Общество

Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что всем вузам рекомендуется возобновить обучение в дистанционном формате с 6 апреля.
РИА Новости 10:59
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 10:07
Политика

США купили у России доставленное медицинское оборудование

«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Коммерсантъ 06:08
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов попал в больницу накануне, 1 апреля.
РБК 12:55
Шоу-бизнес

5-летняя дочь Арарата Кещяна помогает папе забивать гвозди молотком

Старшая дочь Арарата Кещяна уже умеет забивать гвозди молотком. И Ева всегда доводит работу до конца.
Летидор 05:00
Политика

Минобороны и МИД РФ обвинили La Stampa в клевете и русофобии

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков обвинил итальянскую газету La Stampa в русофобии и попытках дискредитировать миссию российских военных по оказанию помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 13:24
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Единоборства

Макгрегор отреагировал на отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter отреагировал на отмену боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Lenta.ru 13:45
Политика

НАТО намерена углубить партнерство с Украиной и Грузией

НАТО планирует еще больше углублять свое партнерство с Украиной и Грузией, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
РИА Новости 13:15
Транспорт

Краснодарским водителям предлагают получить пропуски в Telegram

Жителям Краснодара предлагают альтернативный вариант оформление пропусков для автомобилей.
СочиСтрим 12:31
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала более чем на 46%

Американский лидер сегодня выразил надежду, что Саудовская Аравия и Россия сядут за стол переговоров по вопросу сокращения добычи нефти.
Говорит Москва 11:51
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 01:52
Здоровье

32 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Коми

Эжвинской городская больница в Коми стала очагом распространения коронавируса в Коми, 1 апреля сообщает правительство республики Коми.
ИА Красная Весна вчера в 07:32
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Известия 13:41
Общество

В России родился первый ребенок с коронавирусом

ТВ Центр 03:57
Гаджеты

Смартфон Apple iPhone 9 могут презентовать 15 апреля

Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
Astera 31 марта в 14:59
Энергетика

Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +

Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Московский Комсомолец 11:01
Общество

«Почта России» в апреле доставит пенсии и пособия получателям на дом

Почтальоны "Почты России" в апреле принесут пенсии и пособия всем получателям на дом на фоне режима общей самоизоляции из-за коронавируса, говорится в сообщении почтового оператора.
РИА Новости вчера в 03:08
Религия

В РПЦ допустили ограничение пасхальных служений трансляциями по ТВ

Представитель РПЦ уточнил, что в ближайшие дни перед страстной неделей патриарх Кирилл уточнит, будет ли возможность допускать людей на службы.
РБК 13:40
Кино

Вышел трейлер продолжения зомби-экшена «Поезд в Пусан»

Действие постапокалиптического хоррора разворачивается через четыре года после первого "Поезда" на руинах буквально выеденной Кореи, в которую возвращается ранее выбравшийся с полуострова солдат - с целью отыскать выживших.
Российская газета 08:06
Футбол

Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес

Известный комментатор Василий Уткин в жесткой манере ответил форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе.
Газета.Ru 12:43
Общество

Игорь Артамонов прокомментировал выступление Владимира Путина

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, комментируя сегодняшнее обращение Президента России, заявил, что главная задача региональной власти в период пандемии коронавируса состоит в обеспечении всем жителям области достойного уровня жизни.
ГТРК Липецк 12:42
Общество

Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
РБК 09:32
Общество

Губернатор Игорь Бабушкин обратился к астраханцам

Карантинные меры в нашей области сохраняются.
Арбуз 13:17
Футбол

Хынмин Сон отправится на военные сборы в Южной Корее

Нападающий «Тоттенхэма» Хынмин Сон собирается пройти военные сборы во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Евро-футбол.ру 07:09
Общество

Вирусолог назвал условие для снижения распространения коронавируса в России

По данным на 2 апреля, в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3 548 человек.
Известия 13:22
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Белоруссии достигло 254 человек

Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии достигло 254 человек, все они находятся на стационарном лечении.
Известия 09:56
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