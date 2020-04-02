ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки. По данным РЕН ТВ, речь идет о заместителе начальника Следственного департамента Александре Краковском и генерале Александре Бирюкове.

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

Политика Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам России Напомним, 25 марта Владимир Путин обратился к гражданам и озвучил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и меры, которые необходимо принять в связи с этим, в частности неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей.

Политика В Саратовской области увольняется министр труда Причиной увольнения Наталии Кривицкой является упразднение министерства после создания двух новых: цифрового развития и связи; труда и социального развития.

Общество Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Происшествия Семь новосибирцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции Новосибирск, 2 апреля 2020, 12:23 — REGNUM В Новосибирской области за нарушение режима самоизоляцииоштрафованы семь человек, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД РФ.

Политика Глава Коми Сергей Гапликов уходит в отставку Глава Коми Сергей Гапликов досрочно уходит с поста. Об этом глава региона заявил в четверг, 2 апреля.

Здоровье В Самарской области назвали стоимость лечения больных коронавирусом В территориальном фонде обязательного медицинского страхования рассчитали специальные тарифы для оплаты законченных случаев лечения больных пациентов, зараженных COVID-19 с различным течением инфекционного заболевания и проведения диагностики лабораториями Самарской области.

Политика Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Общество В Забайкалье запретили продажу алкоголя Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.

Общество Флорида согласилась принять круизный лайнер с больными коронавирусом Власти Флориды разрешили круизному лайнеру «Заандам» пришвартоваться в порту Эверглейдс, несмотря на наличие на борту пассажиров, инфицированных коронавирусом, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание Sun Sentinel.

Общество В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Общество Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов во время пандемии Как нужно ходить за покупками продовольственных товаров во время пандемии, объяснили эксперты из Роспотребнадзора, опубликовав на сайте некоторые рекомендации по этому поводу.