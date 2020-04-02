Происшествия
ИзвестияДва генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки. По данным РЕН ТВ, речь идет о заместителе начальника Следственного департамента Александре Краковском и генерале Александре Бирюкове.
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Общество
У журналистки, умершей в Перми, был коронавирус
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам России
Напомним, 25 марта Владимир Путин обратился к гражданам и озвучил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и меры, которые необходимо принять в связи с этим, в частности неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей.
Политика
В Саратовской области увольняется министр труда
Причиной увольнения Наталии Кривицкой является упразднение министерства после создания двух новых: цифрового развития и связи; труда и социального развития.
Общество
Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ
Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Происшествия
Семь новосибирцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Новосибирск, 2 апреля 2020, 12:23 — REGNUM В Новосибирской области за нарушение режима самоизоляцииоштрафованы семь человек, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД РФ.
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
Технологии
«Ростелеком» перевел сотрудников на удаленную работу
На удаленную работу перешли 40 тысяч сотрудников «Ростелекома», 2 апреля сообщила пресс-служба компании.
Политика
Глава Коми Сергей Гапликов уходит в отставку
Глава Коми Сергей Гапликов досрочно уходит с поста. Об этом глава региона заявил в четверг, 2 апреля.
Экономика
Для малого и среднего бизнеса снижены ставки страховых взносов
Федеральным законом от 01.04.20 № 102-ФЗ установлены пониженные ставки страховых взносов для малых и средних предприятий.
Здоровье
В Самарской области назвали стоимость лечения больных коронавирусом
В территориальном фонде обязательного медицинского страхования рассчитали специальные тарифы для оплаты законченных случаев лечения больных пациентов, зараженных COVID-19 с различным течением инфекционного заболевания и проведения диагностики лабораториями Самарской области.
Политика
Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ
Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Общество
В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса
Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Общество
Флорида согласилась принять круизный лайнер с больными коронавирусом
Власти Флориды разрешили круизному лайнеру «Заандам» пришвартоваться в порту Эверглейдс, несмотря на наличие на борту пассажиров, инфицированных коронавирусом, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание Sun Sentinel.
Происшествия
Прибывшие в Иркутск из Таиланда туристы не хотели ехать в обсерватор
Туристы, прибывшие из Таиланда, не захотели ехать в обсерватор, сообщают иркутские СМИ.
Армия и оружие
Минобороны России опубликовало документы об освобождении Братиславы
Экономика
Названы сферы, которые не пострадают из-за коронавируса
Ранее президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
Политика
Первый самолет с помощью из России прибудет в Сербию 3 апреля
По итогам разговора пресс-служба Кремля сообщила, что Россия предоставит Сербии гуманитарную помощь и направит врачей и специалистов по дезинфекции.
Единоборства
Тактаров назвал Хабиба лучшим горцем, что родился в горах
Легенда ММА и чемпион UFC Олег Тактаров в беседе с корреспондентом iReactor рассказал, что Хабиб — прекрасный атлет.
Здоровье
Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу в эфире передачи «Жить Здорово!».
Энергетика
Беларусь купит у России нефть по цене 4 доллара за баррель
"Беларусь рассчитывает получить 2 миллиона тонн российской нефти по цене около 4 долларов за баррель", - заявил он.
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Общество
Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов во время пандемии
Как нужно ходить за покупками продовольственных товаров во время пандемии, объяснили эксперты из Роспотребнадзора, опубликовав на сайте некоторые рекомендации по этому поводу.
Экономика
Определен список системообразующих авиакомпаний России
Список авиакомпаний, определенных в качестве системообразующих для экономики России, утвержден правительственной комиссией, полный перечень организаций опубликован 2 апреля информационной группой «Интерфакс».
Авто
Новый Land Rover Defender вышел на испытания в России
Компания Jaguar Land Rover приступила к тестам нового Land Rover Defender в России.
Общество
Лукашенко посоветовал есть масло для борьбы с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал есть сливочное масло в рамках борьбы с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери
Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.