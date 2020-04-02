Происшествия

ИзвестияИзвестияДва генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки. По данным РЕН ТВ, речь идет о заместителе начальника Следственного департамента Александре Краковском и генерале Александре Бирюкове.
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Задержанным генералам МВД вменяется злоупотребление полномочиями

Интерфакс16:10

Бастрыкин лично возбудил дело против двух генералов МВД, сообщил РБК

РИА Новости16:54

Бастрыкин лично возбудил дело против двух генералов МВД

РБК15:06

Бастрыкин лично возбудил дело против задержанных за крупную взятку офицеров МВД

Lenta.ru16:05

Источник: дело в отношении генералов МВД возбуждено лично Бастрыкиным

ТАСС16:33

Двух генералов обвинили в небескорыстной помощи застройщику

Коммерсантъ16:03

В Москве задержаны два генерала МВД

Эхо Москвы11:20
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Общество

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Piter.tv 07:33
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
REGNUM 10:01
Экономика

Белгородские власти создали список системообразующих предприятий

Согласно постановлению, указанные в перечне предприятия являются «системообразующими» для разных сфер жизни области, а также «имеют региональное значение и оказывают существенное влияние на жизнеобеспечение социально-экономической системы» Белгородской области.
Обозреватель Врн 14:24
Кино

Релиз фантастического фильма «Спутник» пройдет онлайн

Москва, 2 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Первым российским полнометражным фильмом, премьера которого состоится на онлайн-платформах, станет фантастический триллер «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
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Шоу-бизнес

Дана Борисова публично призналась, что работала эскортницей

Борисова призналась, что промышляя эскортом, она регулярно приезжала на встречи к клиентам пьяная. Мужчины часто жаловались на нее.
Слово и Дело 09:38
Происшествия

В Карелии умер экс-директор музея, осужденный за педофилию

Осужденный в 2019-м году за педофилию экс-директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин умер в больнице при местной колонии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:17
Политика

Трамп задействовал закон о производстве военного времени

Президент США Дональд Трамп задействовал закон о производстве в военное время, чтобы обеспечить ресурсы для производства необходимого количества аппаратов искусственной вентиляции легких для поддерживающей терапии больных коронавирусом, сообщил Белый дом.
РИА Новости 15:40
Общество

Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве

Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.
ТВ Центр 15:12
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК 12:55
Общество

Мантуров: Россия завезла из Китая 37 млн масок и купит еще 55 млн

Россия за неделю купила у Китая 37 млн масок и планирует приобрести еще 55 млн, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Коммерсантъ 15:58
Происшествия

Голунов сообщил о прохождении психиатрической экспертизы

Журналист Иван Голунов сообщил, что прошёл психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о своём незаконном задержании летом 2019 года.
RT на русском 16:40
Энергетика

Цены на нефть резко взлетели после заявления Трампа

Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.
Expert.ru 11:37
Общество

Какие страны выбрали альтернативные стратегии борьбы с коронавирусом

Швеция — личная ответственность В Европе самый нестандартный подход к борьбе с коронавирусом избрала Швеция.
РБК 10:59
Общество

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия 15:00
Общество

Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что всем вузам рекомендуется возобновить обучение в дистанционном формате с 6 апреля.
РИА Новости 10:59
Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

Российская газета 14:58
Политика

Сменились главы трех северных регионов России

Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Вести.Ru 11:24
Происшествия

Вернувшихся из Дохи не выпускают из Пулково, но предлагают таинственный автобус. Туристы бунтуют и не хотят в «Зарю»

Застрявшие предполагают, что их хотят отправить в обсерватор пансионата «Заря» в Репино.
Фонтанка.Ру 10:07
Общество

Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ 10:16
Спорт

Алиев: Поднимал руку на бывшую жену, почему нет

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Украины по футболу Александр Алиев признался, что поднимал руку на свою бывшую супругу Татьяну.
Нева Спорт 14:42
Политика

МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу

У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
РИА Новости 14:27
Общество

Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Известия 04:50
Политика

Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах

В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
9111.ru 12:19
Энергетика

Новак уверен, что отрицательных цен на нефть в России не будет

Александр Новак Kremlin.ru Новак отметил, что конечно ситуация на мировом рынке нефти тяжелая, но российские производители могут ее выдержать.
REGNUM 15:43
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семенов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия 15:23
Культура

Louis Vuitton представил Travel Book о Санкт-Петербурге

Inc-news.ru 16:13
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
Общество

В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
ТАСС вчера в 17:22
Происшествия

В Чувашии ужесточат режим самоизоляции и введут пропуска

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Чувашии изолировали женщину с подтверждённым коронавирусом: она прописана в Нижневартовске, но работала в Москве, где и почувствовала ухудшение здоровья.
REGNUM 09:08
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