ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки. По данным РЕН ТВ, речь идет о заместителе начальника Следственного департамента Александре Краковском и генерале Александре Бирюкове.

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

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