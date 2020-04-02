Происшествия
РИА НовостиРБК сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД
Сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел и задержали замглавы департамента Александра Краковского, Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, пишет РБК со ссылкой на источник.
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с чего всё началось
МОСКВА, 2 апреля. / ТАСС/. Сотрудники ФСБ России проводят следственные действия в следственном департаменте МВД России в рамках уголовного дела о коррупции.ТАСС08:33
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Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции
Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.
Политика
Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до конца апреля
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до конца апреля.
Происшествия
Умар Джабраилов попытался покончить с собой
Бывший сенатор от Чечни, бизнесмен Умар Джабраилов попытался покончить с собой, сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
Губернатор Архангельской области Орлов объявил об отставке
Как отметил Орлов, решение об отставке он принял на основании результатов "больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний".
Энергетика
Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
Политика
В Китае предсказали поражение Японии в случае попытки захвата Курил
Попытка силового захвата Курильских островов может привести к существенным неприятностям для Японии.
Общество
Тиньков покинет пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков уйдет с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Он намерен сделать это в ближайшие несколько недель.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Политика
Врио главы Коми назначен Владимир Уйба
Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Политика
Путин: в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом.
Общество
Тюменская область переходит на режим самоизоляции
С завтрашнего дня, 3 апреля, в Тюменской области в связи с распространением опасного коронавируса вводится режим самоизоляции.
Общество
Правительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.
Музыка
Земфира выпустила новую песню про Крым
Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на машины Lada в апреле
Для желающих купить модель LADA в кредит действуют программы льготного автокредитования: «Первый автомобиль» либо «Семейный автомобиль», которые предполагают покупку модели Granta (кроме Cross, учебной и Drive Active), Vesta, XRay, XRay Cross, а также Largus (кроме CNG) и трехдверной версии LADA 4x4 с дополнительной выгодой в 10%.
Энергетика
Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Трамп потерял $1 млрд из-за коронавируса
Суммарная стоимость активов, принадлежащих президенту США Дональду Трампу, сократилась примерно на $1 млрд - до $2,1 млрд.
Здоровье
Респираторы или маски – что лучше от коронавируса
Новосибирцы отчаялись искать медицинские маски в аптеках и отправились за респираторами в строительные магазины.
Экономика
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах
Совет Федерации одобрил закон, по которому пострадавшие из-за коронавируса граждане и субъекты бизнеса освобождаются от оплаты основной суммы и процентов по кредитам.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства РФ вводить режим ЧС
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства РФ вводить режим чрезвычайной ситуации.
Энергетика
«Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе
Из-за очень мягкой зимы, снижения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что «Газпрому» стало невыгодно продавать его.
Экономика
Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса
Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.
Политика
Обращение президента. Валерий Радаев заявил о готовности взять всю ответственность
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал сегодняшнее обращение президента Владимира Путина к гражданам России.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Общество
В Италии выявили новые особенности коронавируса
Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
Политика
США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи
«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение
"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Происшествия
Во Владивостоке из аэропорта сбежали 12 человек, прибывших из Таиланда
На борту находилось более 160 человек, 12 из них вместо того, чтобы отправиться на карантин, покинули аэропорт, сообщили в правительстве Приморского края.