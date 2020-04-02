Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиРБК сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД

Сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел и задержали замглавы департамента Александра Краковского, Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, пишет РБК со ссылкой на источник.
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Источник: ФСБ проводит следственные действия в МВД в рамках дела о коррупции

МОСКВА, 2 апреля. / ТАСС/. Сотрудники ФСБ России проводят следственные действия в следственном департаменте МВД России в рамках уголовного дела о коррупции.
ТАСС08:33

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РБК сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД

РИА Новости10:29

В Москве задержаны два генерала МВД

Эхо Москвы11:20

ФСБ забрала на допрос генералов МВД по делу об афере на 10 миллионов долларов

Lenta.ru09:23

Источник: двум генералам МВД России инкриминируется злоупотребление полномочиями

ТАСС10:16

Стали известны детали дела подозреваемых во взятке генералов МВД

РЕН ТВ10:01

ФСБ задержала двух генералов из Следственного департамента МВД

РБК09:41

Источник сообщил о задержании двух замов начальника следственного департамента МВД

Интерфакс09:17
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Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции

Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.
РБК вчера в 11:28
Политика

Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до конца апреля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до конца апреля.
РЕН ТВ 10:13
Происшествия

Умар Джабраилов попытался покончить с собой

Бывший сенатор от Чечни, бизнесмен Умар Джабраилов попытался покончить с собой, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 10:28
Политика

Губернатор Архангельской области Орлов объявил об отставке

Как отметил Орлов, решение об отставке он принял на основании результатов "больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний".
Интерфакс - Россия 09:58
Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
РБК 10:43
Политика

В Китае предсказали поражение Японии в случае попытки захвата Курил

Попытка силового захвата Курильских островов может привести к существенным неприятностям для Японии.
Экономика сегодня 07:51
Общество

Тиньков покинет пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков уйдет с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Он намерен сделать это в ближайшие несколько недель.
Коммерсантъ 10:16
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
СОВА 06:21
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
Политика

Врио главы Коми назначен Владимир Уйба

Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Известия 11:35
Политика

Путин: в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом.
РЕН ТВ 10:07
Общество

Тюменская область переходит на режим самоизоляции

С завтрашнего дня, 3 апреля, в Тюменской области в связи с распространением опасного коронавируса вводится режим самоизоляции.
NG72.ru 08:19
Общество

Правительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.
Интерфакс 08:09
Музыка

Земфира выпустила новую песню про Крым

Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Московский Комсомолец вчера в 14:42
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки на машины Lada в апреле

Для желающих купить модель LADA в кредит действуют программы льготного автокредитования: «Первый автомобиль» либо «Семейный автомобиль», которые предполагают покупку модели Granta (кроме Cross, учебной и Drive Active), Vesta, XRay, XRay Cross, а также Largus (кроме CNG) и трехдверной версии LADA 4x4 с дополнительной выгодой в 10%.
Тарантас Ньюс 03:36
Энергетика

Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:34
Общество

Трамп потерял $1 млрд из-за коронавируса

Суммарная стоимость активов, принадлежащих президенту США Дональду Трампу, сократилась примерно на $1 млрд - до $2,1 млрд.
Вестник Кавказа 11:08
Здоровье

Респираторы или маски – что лучше от коронавируса

Новосибирцы отчаялись искать медицинские маски в аптеках и отправились за респираторами в строительные магазины.
VN.RU 31 марта в 06:34
Экономика

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах

Совет Федерации одобрил закон, по которому пострадавшие из-за коронавируса граждане и субъекты бизнеса освобождаются от оплаты основной суммы и процентов по кредитам.
Моя Москва.онлайн 09:46
Политика

Путин подписал закон о праве правительства РФ вводить режим ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства РФ вводить режим чрезвычайной ситуации.
ФАН вчера в 12:49
Энергетика

«Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе

Из-за очень мягкой зимы, снижения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что «Газпрому» стало невыгодно продавать его.
Lenta.ru 31 марта в 09:17
Экономика

Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса

Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.
РБК 10:41
Политика

Обращение президента. Валерий Радаев заявил о готовности взять всю ответственность

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал сегодняшнее обращение президента Владимира Путина к гражданам России.
Взгляд-инфо 11:39
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 11:33
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Политика

США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
BFM.ru 05:51
Общество

Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение

"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
РИА Новости 10:59
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Происшествия

Во Владивостоке из аэропорта сбежали 12 человек, прибывших из Таиланда

На борту находилось более 160 человек, 12 из них вместо того, чтобы отправиться на карантин, покинули аэропорт, сообщили в правительстве Приморского края.
Российская газета 00:53
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