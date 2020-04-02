МОСКВА, 2 апреля. / ТАСС/. Сотрудники ФСБ России проводят следственные действия в следственном департаменте МВД России в рамках уголовного дела о коррупции.

с чего всё началось

Сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел и задержали замглавы департамента Александра Краковского, Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, пишет РБК со ссылкой на источник.

РБК сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД

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