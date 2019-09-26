Участники преступной организации занимались убийствами, вымогательствами, располагали огнестрельным оружием... Руководство структурными подразделениями преступного сообщества Медведев возложил на приближенных, в числе которых были Дмитрий Гусев, Эдуард Харьков и другие.

Задержанные состояли в ОПГ, которым руководил вор в законе Олег Медведев. Он также известен под фамилией Шишканов, заявили в ведомстве. Спецоперацию проводили в Псковской, Рязанской, Тверской и Московской областях, говорится в сообщении.

Задержаны восемь человек по делу криминального авторитета Шишкана

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