Происшествия
Говорит МоскваЗадержаны восемь человек по делу криминального авторитета Шишкана
Задержанные состояли в ОПГ, которым руководил вор в законе Олег Медведев. Он также известен под фамилией Шишканов, заявили в ведомстве. Спецоперацию проводили в Псковской, Рязанской, Тверской и Московской областях, говорится в сообщении.
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Участники преступной организации занимались убийствами, вымогательствами, располагали огнестрельным оружием... Руководство структурными подразделениями преступного сообщества Медведев возложил на приближенных, в числе которых были Дмитрий Гусев, Эдуард Харьков и другие.
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Происшествия
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Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
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РБК 20:28
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Актера Аверина задержали за дебош в самолете
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Трамп назвал лучшим свидетельством его невиновности слова Зеленского
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что слова главы Украины Владимира Зеленского являются лучшим доказательством его невиновности.
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CNBC сообщил, что испытание ракеты «Буревестник» под Архангельском было 5-м, и все они окончились неудачно.
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ТАСС 15:39
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Новое исследование усложняет теорию возникновения кратера на Луне
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В Госдепе прокомментировали невыдачу виз российской делегации
Госдепартамент США признает свои обязательства перед ООН.
Национальная служба новостей 07:18
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Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву с целью возглавить российский клуб
Бывший игрок сборной Италии и экс-главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву для того, чтобы возглавить российский клуб.
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