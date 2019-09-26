Происшествия

RT на русскомRT на русскомЗадержаны восемь подозреваемых в убийстве подмосковного депутата

Сотрудники МВД и Следственного комитета России задержали восьмерых мужчин, подозреваемых в убийстве депутата заксобрания Раменского района Татьяны Сидоровой и членов её семьи в 2012 году. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайты ведомств.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось
Сотрудники правоохранительных органов задержали восемь человек, подозреваемых по делу о похищении и убийстве в 2012 году депутата Раменского района Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи, говорится в сообщении
 Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ07:08

Подробнее о событии

Басманный суд арестовал подозреваемых в похищении и убийстве раменского депутата

Интерфакс12:04

Задержаны восемь убийц российского депутата из ОПГ Шишкана

Lenta.ru06:19

Следователи и полиция задержали 8 человек из банды вора в законе Шишкана

Телеканал 360°07:49

Задержаны восемь подозреваемых по делу об убийстве подмосковного депутата в 2012 году

Коммерсантъ07:08

СК и МВД задержали восемь человек по делу криминального авторитета Шишкана

РИА Новости06:51

Фото: у задержанных по делу вора в законе Шишкана нашли оружие

РЕН ТВ06:36

Суд в Москве арестовал четверых человек по делу об убийстве депутата Т.Сидоровой и ее семьи в 2012 г

Агентство Москва11:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 12:58, Вашингтон
Происшествия

Пирумова обвинили в отмывании денег на сумму 800 млн рублей

РЕН ТВ 12:30
Происшествия

Украинец пытался попасть в Крым по паспорту приятеля

В беседе житель Мелитополя признался, что ехал в Крым на заработки по одолженному у друга паспорту, так как свой утерял.
Krym.News 02:55
Происшествия

Оренбургского священника арестовали по обвинению в изнасиловании детей

Русский дедлайн 06:28
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Авто

Кроссовер Dongfeng AX4 выйдет на рынок РФ в декабре

Ранее компания Dongfeng оформила на Dongfeng AX4 ОТСС, причем сертификацию кроссовер прошел еще весной этого года.
Tvoe-avto.com вчера в 13:21
Политика

Глава ДНР отверг предложение Лукашенко о миротворцах в Донбассе

Московский Комсомолец 09:21
Происшествия

В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота

В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Общество

Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке

Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru вчера в 06:07
Экономика

Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика

«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM 02:29
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Политика

Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР

РБК 11:32
Происшествия

Стойка шасси загорелась при посадке пассажирского Boeing в Барнауле

Российская газета вчера в 11:15
Происшествия

Загоревшийся в Норвегии российский траулер затонул

РБК 04:35
Религия

В РПЦ отреагировали на предложение легализовать многоженство в России

Lenta.ru вчера в 13:02
Футбол

Игрок молодежной сборной России дисквалифицирован на три матча

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировала игрока молодежной сборной России Ивана Игнатьева на три матча отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Газета.Ru 12:07
Армия и оружие

Россию назвали главной угрозой нацбезопасности Латвии

Как сообщает издание Delfi, Сейм Латвии принял концепцию национальной безопасности страны.
Военное дело 10:38
Политика

Посредники организовали встречу Лаврова с главой МИД Грузии

На полях Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.
Российская газета 10:35
Наука

В чайных пакетиках нашли частицы пластика

Специалисты выяснили, что при заваривании чая в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц.
Мойка78 вчера в 20:52
Армия и оружие

Минск назвали преградой для НАТО на пути к Москве

Присутствие американских военных в Литве усилит напряжение, вызванное наращиванием группировки НАТО в Восточной Европе, заявил RT военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.
Lenta.ru 11:52
Общество

МЧС подтвердило запрет курения на балконах

МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Политика

Зеленский принес в ООН пулеметный патрон

Известия вчера в 09:58
Политика

Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.
Известия 05:34
Экономика

На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей

В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
Ведомости 06:32
Общество

Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Телепрограмма вчера в 13:36
Армия и оружие

В Сирии начнёт работу судоремонтная мастерская

RT на русском 12:46
Религия

Патриарх Кирилл прибыл в Самарскую область

Завтра патриарх Московский и всея Руси совершит в Самаре великое освящение Софийского собора и возглавит Божественную литургию.
Волжская коммуна 07:07
Политика

Лавров назвал ЕС ненадежным партнером

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика

США расширили санкции против РФ

Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии.
Российская газета 11:10
Политика

МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам

Москва предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну в ответ на невыдачу американских виз российским делегатам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 11:40
Общество

Медведев утвердил ввоз лекарств, которые не производятся в РФ

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжении о закупке и распределении между регионами 11 тыс. упаковок лекарств, которые не производятся в России.
Коммерсантъ 11:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное