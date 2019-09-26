с чего всё началось

Сотрудники МВД и Следственного комитета России задержали восьмерых мужчин, подозреваемых в убийстве депутата заксобрания Раменского района Татьяны Сидоровой и членов её семьи в 2012 году. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайты ведомств.

Задержаны восемь подозреваемых в убийстве подмосковного депутата

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