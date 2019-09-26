Происшествия
RT на русскомЗадержаны восемь подозреваемых в убийстве подмосковного депутата
Сотрудники МВД и Следственного комитета России задержали восьмерых мужчин, подозреваемых в убийстве депутата заксобрания Раменского района Татьяны Сидоровой и членов её семьи в 2012 году. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайты ведомств.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали восемь человек, подозреваемых по делу о похищении и убийстве в 2012 году депутата Раменского района Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).Коммерсантъ07:08
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